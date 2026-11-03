Биткоин рискует упасть ниже $76 000: удешевление нефти не поддержало крипторынок

Биткоин приблизился к важной ценовой отметке в $76 000, но снижение стоимости нефти не смогло поддержать криптовалюту. На момент написания материала BTC за сутки потерял 1,6% и торговался на уровне $76 720. Более широкий крипторинок за этот же период просел на 1,7%. Об этом пишет Cointelegraph.

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По данным Cointelegraph, падение цен на нефть на 7% не повлекло за собой ожидаемого роста биткоина. Это свидетельствует о том, что инвесторы пока не спешат возвращаться в рисковые активы, а положительный сигнал с сырьевого рынка не стал достаточным поводом для восстановления спроса на криптовалюты.

После открытия торгов на Уолл-стрит биткоин опускался ниже $77 000. Ранее он поднимался до локального максимума $78 750, но не смог закрепиться на более высоких уровнях. По данным Cointelegraph, давление на крипторынок усилилось на фоне сворачивания первоначального оптимизма на фондовых площадках США.

Почему падение цен на нефть не поддержало биткоин

Американская нефть WTI за день подешевела более чем на 7% — примерно до $96,50 за баррель. В ходе торгов ее цена опускалась до $95,15 — самого низкого уровня с 15 октября. Нефть Brent потеряла около 9%, опустившись до $103,30.

Распродажа на нефтяном рынке усилилась после заявлений госсекретаря США Марко Рубио о том, что Дональд Трамп предпочитает дипломатическое завершение конфликта с Ираном. Рынки восприняли эти слова как сигнал о возможном понижении геополитической напряженности.

Однако положительная реакция фондовых рынков оказалась непродолжительной. Инвесторы учитывали будущие отчеты Apple и Palantir за третий квартал, а также опасения относительно значительных затрат технологических компаний на искусственный интеллект. В результате первоначальный рост американских акций замедлился, а криптовалюты не получили поддержки.

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Биткоин может опуститься ниже $76 000

Аналитик Rekt Capital обратил внимание на то, что биткоин не смог преодолеть сопротивление на уровне $78 500. По его оценке, неудачная попытка закрепиться выше этой отметки создает риск дальнейшего снижения — в частности, ниже $76 000.

В QCP Capital также назвали важные ценовые ориентиры для рынка:

$76 000−76 600 — зона поддержки, от которой биткоин с сентября уже четырежды разворачивался вверх;

$79 500−80 500 — зона сопротивления, преодоление которой могло бы свидетельствовать о возобновлении позиций покупателей.

Если биткоин пробьет поддержку на уровне $76 000, следующими ориентирами могут стать 50-недельная скользящая средняя вблизи $75 700 и 200-дневная средняя на уровне около $73 100. В то же время возврат к дневному закрытию выше $79 500 мог бы улучшить техническую картину.

Следовательно, дальнейшая динамика биткоина будет зависеть от того, смогут ли покупатели удержать зону $76 000−76 600. Именно ее аналитики рассматривают как ближайшую поддержку.

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