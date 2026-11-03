Биткоин рискует упасть ниже $76 000: удешевление нефти не поддержало крипторынок

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 ноября 2026, 10:55 Читати українською

Биткоин рискует упасть ниже $76 000: удешевление нефти не поддержало крипторынок

Биткоин приблизился к важной ценовой отметке в $76 000, но снижение стоимости нефти не смогло поддержать криптовалюту. На момент написания материала BTC за сутки потерял 1,6% и торговался на уровне $76 720. Более широкий крипторинок за этот же период просел на 1,7%. Об этом пишет Cointelegraph.

Биткоин приблизился к важной ценовой отметке в $76 000, но снижение стоимости нефти не смогло поддержать криптовалюту.
Биткоин пошел вниз
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным Cointelegraph, падение цен на нефть на 7% не повлекло за собой ожидаемого роста биткоина. Это свидетельствует о том, что инвесторы пока не спешат возвращаться в рисковые активы, а положительный сигнал с сырьевого рынка не стал достаточным поводом для восстановления спроса на криптовалюты.

После открытия торгов на Уолл-стрит биткоин опускался ниже $77 000. Ранее он поднимался до локального максимума $78 750, но не смог закрепиться на более высоких уровнях. По данным Cointelegraph, давление на крипторынок усилилось на фоне сворачивания первоначального оптимизма на фондовых площадках США.

Почему падение цен на нефть не поддержало биткоин

Американская нефть WTI за день подешевела более чем на 7% — примерно до $96,50 за баррель. В ходе торгов ее цена опускалась до $95,15 — самого низкого уровня с 15 октября. Нефть Brent потеряла около 9%, опустившись до $103,30.

Распродажа на нефтяном рынке усилилась после заявлений госсекретаря США Марко Рубио о том, что Дональд Трамп предпочитает дипломатическое завершение конфликта с Ираном. Рынки восприняли эти слова как сигнал о возможном понижении геополитической напряженности.

Однако положительная реакция фондовых рынков оказалась непродолжительной. Инвесторы учитывали будущие отчеты Apple и Palantir за третий квартал, а также опасения относительно значительных затрат технологических компаний на искусственный интеллект. В результате первоначальный рост американских акций замедлился, а криптовалюты не получили поддержки.

Читайте также: Основатель Ethereum Виталик Бутерин провел 100 дней со смартфоном в авиарежиме и поставил Украину выше Швейцарии

Биткоин может опуститься ниже $76 000

Аналитик Rekt Capital обратил внимание на то, что биткоин не смог преодолеть сопротивление на уровне $78 500. По его оценке, неудачная попытка закрепиться выше этой отметки создает риск дальнейшего снижения — в частности, ниже $76 000.

В QCP Capital также назвали важные ценовые ориентиры для рынка:

  • $76 000−76 600 — зона поддержки, от которой биткоин с сентября уже четырежды разворачивался вверх;

  • $79 500−80 500 — зона сопротивления, преодоление которой могло бы свидетельствовать о возобновлении позиций покупателей.

Если биткоин пробьет поддержку на уровне $76 000, следующими ориентирами могут стать 50-недельная скользящая средняя вблизи $75 700 и 200-дневная средняя на уровне около $73 100. В то же время возврат к дневному закрытию выше $79 500 мог бы улучшить техническую картину.

Следовательно, дальнейшая динамика биткоина будет зависеть от того, смогут ли покупатели удержать зону $76 000−76 600. Именно ее аналитики рассматривают как ближайшую поддержку.

Как мы писали: Крупнейшая криптокражка в истории: Binance заявила об изломе на $6,4 млрд, биткоин падал до $77 000

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами