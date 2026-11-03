Арестовали счет с пенсией: когда исполнители не имеют права забирать деньги за долги

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 ноября 2026, 10:32 Читати українською

Арестовали счет с пенсией: когда исполнители не имеют права забирать деньги за долги

Пенсия и отдельные виды социальной помощи защищены законом от принудительного взыскания. В то же время, счет, на который поступают такие средства, могут заблокировать. Причина — банк и исполнитель не всегда располагают информацией о происхождении денег. Об этом пишет Судово-юридическая газета .

Пенсия и отдельные виды социальной помощи защищены законом от принудительного взыскания.
Что делать, когда арестовали счет с пенсией
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Важно различать арест счета и списание средств. Арест ограничивает возможность пользоваться деньгами, а взыскание предполагает их списание для погашения долга. Сам факт блокировки счета еще не означает, что защищенные выплаты можно забрать.

Какие выплаты защищены от взыскания

Закон «Об исполнительном производстве» запрещает обращать взыскания, в частности, на отдельные виды государственной помощи семьям с детьми, выплаты малообеспеченным семьям, пособия по беременности и родам, средства на погребение и другие целевые выплаты, определенные законом.

Для пенсий действуют отдельные правила. Поэтому утверждение, что любую пенсию ни при каких обстоятельствах нельзя использовать для погашения долга, неправильно: возможность и размер отчислений зависят от вида долга и ограничений.

Почему суды принимают разные решения

Если на счет поступают разные доходы — пенсия, зарплата, переводы — исполнителю сложнее определить, какие средства защищены от взыскания. Поэтому должник должен документально подтвердить их происхождение.

Если таких доказательств нет, суд может отказать в снятии ареста. Если документы подтверждают, что деньги относятся к защищенной законом категории, арест в соответствующей части должны быть отменены.

Например, по делу, рассмотренному в сентябре 2026 года, суд признал незаконным взыскание 95 401 грн единовременной помощи мужчине в связи с гибелью сына-военнослужащего. Исполнительная служба не учла целевое назначение этих средств.

Как добиться снятия ареста

Если заблокирован счет, на который поступает пенсия или социальная помощь, необходимо:

  1. Получить в банке выписку о движении средств.

  2. Взять в Пенсионном фонде или органе социальной защиты справку о назначении выплаты.

  3. Подать исполнителю заявление о снятии ареста, добавив документы, подтверждающие происхождение денег.

  4. Если исполнитель отказывает — обжаловать его решение или бездействие в суде.

Если документы подтверждают, что денежные средства не подлежат взысканию, исполнитель должен снять с них арест не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующей информации.

Читайте также: Арест средств должника: когда его налагают и как пользоваться счетом во время военного положения

Сколько денег можно тратить с арестованного счета

Во время военного положения должник может найти один текущий счет для расходных операций. На нем разрешено ежемесячно тратить сумму в пределах двух минимальных зарплат, установленных на 1 января соответствующего года.

Для этого следует подать заявление исполнителю с указанием банка и номера счета. Тот должен принять соответствующее постановление в течение двух рабочих дней.

Следовательно, арест счета не означает автоматического права списать пенсию или социальную помощь. Чтобы защитить такие средства, должнику нужно подтвердить их происхождение и обратиться к исполнителю.

Как мы писали: Банковские счета украинцев будут разблокированы автоматически: что изменилось с 23 октября

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами