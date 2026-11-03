Арестовали счет с пенсией: когда исполнители не имеют права забирать деньги за долги

Пенсия и отдельные виды социальной помощи защищены законом от принудительного взыскания. В то же время, счет, на который поступают такие средства, могут заблокировать. Причина — банк и исполнитель не всегда располагают информацией о происхождении денег. Об этом пишет Судово-юридическая газета .

Что делать, когда арестовали счет с пенсией

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Важно различать арест счета и списание средств. Арест ограничивает возможность пользоваться деньгами, а взыскание предполагает их списание для погашения долга. Сам факт блокировки счета еще не означает, что защищенные выплаты можно забрать.

Какие выплаты защищены от взыскания

Закон «Об исполнительном производстве» запрещает обращать взыскания, в частности, на отдельные виды государственной помощи семьям с детьми, выплаты малообеспеченным семьям, пособия по беременности и родам, средства на погребение и другие целевые выплаты, определенные законом.

Для пенсий действуют отдельные правила. Поэтому утверждение, что любую пенсию ни при каких обстоятельствах нельзя использовать для погашения долга, неправильно: возможность и размер отчислений зависят от вида долга и ограничений.

Почему суды принимают разные решения

Если на счет поступают разные доходы — пенсия, зарплата, переводы — исполнителю сложнее определить, какие средства защищены от взыскания. Поэтому должник должен документально подтвердить их происхождение.

Если таких доказательств нет, суд может отказать в снятии ареста. Если документы подтверждают, что деньги относятся к защищенной законом категории, арест в соответствующей части должны быть отменены.

Например, по делу, рассмотренному в сентябре 2026 года, суд признал незаконным взыскание 95 401 грн единовременной помощи мужчине в связи с гибелью сына-военнослужащего. Исполнительная служба не учла целевое назначение этих средств.

Как добиться снятия ареста

Если заблокирован счет, на который поступает пенсия или социальная помощь, необходимо:

Получить в банке выписку о движении средств. Взять в Пенсионном фонде или органе социальной защиты справку о назначении выплаты. Подать исполнителю заявление о снятии ареста, добавив документы, подтверждающие происхождение денег. Если исполнитель отказывает — обжаловать его решение или бездействие в суде.

Если документы подтверждают, что денежные средства не подлежат взысканию, исполнитель должен снять с них арест не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующей информации.

Читайте также: Арест средств должника: когда его налагают и как пользоваться счетом во время военного положения

Сколько денег можно тратить с арестованного счета

Во время военного положения должник может найти один текущий счет для расходных операций. На нем разрешено ежемесячно тратить сумму в пределах двух минимальных зарплат, установленных на 1 января соответствующего года.

Для этого следует подать заявление исполнителю с указанием банка и номера счета. Тот должен принять соответствующее постановление в течение двух рабочих дней.

Следовательно, арест счета не означает автоматического права списать пенсию или социальную помощь. Чтобы защитить такие средства, должнику нужно подтвердить их происхождение и обратиться к исполнителю.

Как мы писали: Банковские счета украинцев будут разблокированы автоматически: что изменилось с 23 октября