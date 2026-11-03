Основатель Ethereum Виталик Бутерин провел 100 дней со смартфоном в авиарежиме и поставил Украину выше Швейцарии

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин провел 100 дней с телефоном в авиарежиме, чтобы уменьшить цифровую слежку и меньше времени тратить на бесцельное пролистывание лент. О своем опыте он рассказал в сообщении о цифровом минимализме, объяснил, как изменил использование смартфона, социальных сетей и криптовалютных сервисов.

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Firefly вместо обычной ленты X

Бутерин оставил возможность подключаться к интернету через Wi-Fi, но выключил мобильную связь. По его словам, это помогает ограничить объем данных по перемещениям, которые может получать мобильный оператор. В то же время, отсутствие постоянного подключения делает телефон менее привлекательным для бесцельного просмотра контента.

Для работы с соцсетью X он использует Firefly. Этот клиент позволяет читать сообщения и публиковать собственные, но не предлагает обычную бесконечную ленту рекомендаций. Бутерин отметил, что без такого механизма ему комфортнее воспользоваться соцсетью.

Криптооперации — через командную строку

Еще одно изменение касается работы с криптовалютными сервисами. Бутерин переносит часть операций с вебсайтов в командную строку — интерфейс, в котором пользователь вводит текстовые команды вместо кнопок на странице.

В частности, для обновления данных ENS он использует инструмент, созданный с помощью искусственного интеллекта. ENS — это сервис Ethereum Name Service, позволяющий связывать удобные для чтения имена с адресами в блокчейне.

Такой подход имеет и преимущество безопасности. Даже настоящий сайт может оказаться опасным, если его сервер взломают и подменят код, который получает пользователь. Использование локальных инструментов для отдельных операций позволяет уменьшить зависимость от веб-интерфейсов, хотя само по себе не гарантирует полной защиты.

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Почему Бутерину понравился Wi-Fi в Украине

В ходе путешествий Бутерин обратил внимание на большое количество открытых точек Wi-Fi в украинских городах. В своем личном рейтинге доступности беспроводного интернета он даже поставил Украину выше Швейцарии.

Его эксперимент показывает, что цифровой минимализм не обязательно означает полный отказ от смартфона или Интернета. Речь идет скорее о контроле над подключением, сознательном выборе приложений и сокращении функций, которые поощряют пользователя постоянно возвращаться к экрану.

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