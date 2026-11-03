Почти вдвое меньше почтальонов и 2800 закрытых отделений: омбудсман заявил о селах без почтовых услуг

За три года сеть «Укрпочты» сократилась с 10 000 до 7211 отделений почти на 28%. В то же время, компания не ведет отдельного учета населенных пунктов, где стационарные отделения заменили передвижными, а также сел, в которых почтовое обслуживание вообще отсутствует. На это обратил внимание уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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О проблеме омбудсман сообщил в сообщении на официальном сайте Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека. По его словам, в учреждение поступают обращения граждан, которые беспокоятся за закрытием почтовых отделений и переходом на передвижной формат обслуживания.

Для жителей сел это может означать более сложный доступ к получению пенсий, оплате коммунальных услуг и другим почтовым сервисам.

Сколько отделений и почтальонов потеряла Укрпочта

По результатам мониторинга Офиса омбудсмана, в 2024—2025 годах около 28% сети «Укрпочты» составляли передвижные отделения. Однако компания не имеет отдельных данных, позволяющих определить, в каких населенных пунктах они заменили стационарные отделения, а где почтовые услуги стали недоступными.

Кроме того, за два года численность почтальонов сократилась почти вдвое: с 12 505 в 2023 году до 6658 в 2024-м.

Из-за отсутствия учета населенных пунктов с разными форматами обслуживания сложно оценить, действительно ли передвижная почта обеспечивает потребности жителей и где люди рискуют остаться без необходимых услуг.

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Как война повлияла на почтовую сеть

На работу «Укрпочты» влияют и обстоятельства безопасности. По данным Дмитрия Лубинца, с начала 2022 года по 1 июля 2026 года из-за факторов безопасности 1070 почтовых объектов прекратили работу или изменили режим обслуживания.

По результатам мониторинга омбудсман предоставил компании рекомендации по усовершенствованию учета населенных пунктов, контролю за работой передвижных отделений и обеспечению доступа граждан к почтовым услугам.

Лубинец подчеркнул, что важно не только объяснить причины закрытия отделений, но и убедиться, что после перемен люди не упускают возможности получать необходимые услуги.

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