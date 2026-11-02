Союзникам становится всё сложнее помогать Украине: эксперт объяснил, что меняется

Экономические проблемы все чаще выходят на первый план в политической повестке Европы и США. Рост государственных долгов, давление на бюджеты и недовольство граждан вынуждают правительства сосредотачиваться на внутренних нуждах. Для Украины это важный сигнал, потому что от финансовых возможностей союзников зависит дальнейшая поддержка страны. Экономист и бывший советник президента Украины Олег Устенко в своем YouTube-канале объяснил , почему Украине может стать сложнее рассчитывать на финансовую поддержку союзников и к чему следует готовиться.

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В Европе внутренние проблемы вытесняют украинский вопрос

В европейских странах растет недовольство из-за стоимости жизни, зарплат, пенсий, налогов и миграции. Люди выходят на протесты, а правительства вынуждены реагировать на требования избирателей. Всё это происходит на фоне роста государственных долгов и проблем с бюджетами.

Олег Устенко обращает внимание на смену политических приоритетов европейских стран. По его словам, Польша всё больше сосредотачивается на внутренних политических конфликтах, во Франции продолжаются споры по поводу пенсий и социальных расходов, а в Германии на первый план вышли миграция, энергетика и проблемы промышленности.

«Каждая страна в Европейском Союзе начинает мыслить категориями: сначала мы. Снова своя рубашка ближе к телу», — отмечает экономист.

Он считает, что для Украины это серьезный сигнал. Политические ресурсы союзников всё больше устремляются на решение собственных проблем, а украинский вопрос отходит на второй план.

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Почему поддерживать Украину становится сложнее

Внутренние проблемы европейских стран влияют не только на политическую повестку дня, но и на возможности финансировать внешние обязательства. Особенно, по мнению экономиста, это видно на примере Франции, где граждане требуют увеличения расходов на пенсии, образование и медицину.

Устенко объясняет, что каждый дополнительный миллиард, направляемый правительством на внутренние нужды, усложняет финансирование других направлений, в частности международной помощи.

Похожую тенденцию экономист видит и в США. В преддверии выборов американские политики сосредоточились на тарифах, рабочих местах, промышленности и конкуренции с Китаем. Внутренняя экономика стала одной из основных тем политической борьбы.

«Наибольшая экономика мира также все больше сосредотачивается на собственных задачах», — говорит Устенко о США.

По его оценке, изменение политических приоритетов не будет зависеть только от результатов выборов. Даже если политическая конфигурация американских властей изменится, вопросы экономики, занятости и благосостояния граждан будут оставаться в числе главных.

При этом экономист не связывает такие процессы с внезапным ухудшением отношения западного общества к Украине. Причина, по его мнению, гораздо более прагматична: политики вынуждены реагировать на запросы собственных избирателей, ведь от этого зависит их политическое будущее.

Украине необходима опора не только на международную помощь

Для Украины эти процессы особенно важны из-за зависимости от внешнего финансирования. Поддержка партнеров необходима для наполнения государственного бюджета, военных нужд, экономического развития и будущего восстановления страны.

Устенко предлагает по-другому посмотреть на вопросы международной помощи. По его словам, важно не только то, получает ли Украина деньги сегодня, но и то, насколько стабильно партнеры смогут поддерживать ее завтра, в следующем месяце и в следующем году.

«Главный вопрос состоит в том, насколько стабильной будет помощь от наших союзников, партнеров… — тех, кто нам сейчас помогает», — подчеркивает экономист.

Он предупреждает, что новые программы поддержки могут даваться западным правительствам все труднее. Если государственные долги будут расти, а внутренние издержки и политическое давление будут усиливаться, финансировать внешние обязательства будет сложнее.

«Мы не должны рассчитывать на нескончаемую помощь. Мы не должны рассчитывать на то, что можем до бесконечности составлять свои списки желаний», — отмечает Устенко.

По его мнению, Украине нужны не только новые кредиты и международные пакеты помощи, но и источники экономической устойчивости. Чем больше внимания западные правительства будут уделять внутренним проблемам, тем важнее для Украины будут иметь ресурсы для поддержки собственной экономики.



Жилищные расходы становятся все большим бременем для европейцев

Жилье в Европе забирает все большую часть семейных бюджетов: более 34 млн жителей ЕС тратят на него более 40% дохода.

Сложнее всего в Греции, где с такой проблемой сталкивается каждый четвертый житель. По количеству людей, для которых жилищные расходы стали излишней нагрузкой, лидирует Германия.

В среднем по Евросоюзу таковых 7,7% населения. Эксперты объясняют ситуацию ростом стоимости жилья и аренды, опережающего рост доходов, а среди возможных причин дальнейшего подорожания называют и энергоносители.