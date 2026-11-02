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2 ноября 2026, 17:55 Читати українською

С помощью «еОсели» теперь можно купить квартиру по более высокой цене: что изменилось

Для украинцев, которые планируют приобрести жилье по программе «еОсели», обновили ценовые ограничения. Теперь допустимая стоимость квадратного метра будет зависеть от региона, где расположена квартира. Самый высокий лимит был установлен для Киева, а самый низкий — для Кировоградской области. Рассказываем, сколько теперь можно заплатить за квадратный метр в разных регионах Украины.

Для украинцев, которые планируют приобрести жилье по программе «Еселя», обновили ценовые ограничения.
Правительство пересмотрело допустимую стоимость квартир в рамках программы «еОселя». Фото: Pexels
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Новые показатели опосредованной стоимости строительства жилья утвердило Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Сколько стоит квадратный метр в разных регионах

По новым расчетам средний показатель стоимости строительства квадратного метра жилья в Украине составляет 27 894 грн.

Самая высокая стоимость зафиксирована в Киеве — 32 600 грн за квадратный метр. Среди областей лидирует Харьковская с показателем 29318 грн. Самый низкий норматив установили для Кировоградской области — 23 707 грн.

Вот какие показатели утвердило министерство для регионов:

  • Киев — 32 600 грн;
  • Харьковская область — 29 318 грн;
  • Донецкая область — 29 299 грн;
  • Черниговская область — 27 928 грн;
  • Киевская область — 27 859 грн;
  • Николаевская область — 27 852 грн;
  • Львовская область — 27 742 грн;
  • Черкасская область — 27 474 грн;
  • Ровенская область — 27 397 грн;
  • Днепропетровская область — 27 043 грн;
  • Запорожская область — 27 016 грн;
  • Винницкая область — 26 897 грн;
  • Хмельницкая область — 26 845 грн;
  • Волынская область — 26 813 грн;
  • Луганская область — 26 758 грн;
  • Одесская область — 26 723 грн;
  • Сумская область — 26 168 грн;
  • Тернопольская область — 26 146 грн;
  • Черновицкая область — 25 820 грн;
  • Херсонская область — 25 379 грн;
  • Ивано-Франковская область — 25 083 грн;
  • Полтавская область — 24 802 грн;
  • Житомирская область — 24 520 грн;
  • Закарпатская область — 24 214 грн;
  • Кировоградская область — 23 707 грн.

Указанные показатели рассчитаны без учета временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся или велись боевые действия.

Напомним

В сентябре народная депутат Нина Южанина сообщила, что почти 73% увеличения финансирования жилищной политики в 2027 году придется на программу льготной ипотеки «еОсели». На нее в проекте госбюджета заложили 45 млрд грн - на 27,9 млрд грн больше, чем годом ранее.

Читайте также: еОсели: более 28 тысяч семей приобрели собственное жилье на 50 млрд грн

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BatonUA
BatonUA
2 ноября 2026, 17:59
#
По програмі для бідних, тепер можна купити житло ДОРОЖЧЕ. Дякую партії
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