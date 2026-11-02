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2 ноября 2026, 17:33 Читати українською

Подделки Moncler, Stone Island и Apple на 98 млн грн: дело передали в суд

Бюро экономической безопасности направило в суд обвинительный акт по восьми участникам организованной группы, которая производила и продавала поддельные товары под видом продукции известных мировых брендов. Речь идет об одежде, обуви и головных уборах с маркировкой Moncler и Stone Island, а также наушники и часы, выдаваемые за продукцию Apple. По оценке следствия, ущерб правообладателей торговых марок превышает 98 млн грн.

Бюро экономической безопасности направило в суд обвинительный акт по восьми участникам организованной группы, которая производила и продавала поддельные товары под видом продукции известных мировых брендов.
Подделки Moncler, Stone Island и Apple на 98 млн грн.
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Как работала схема с подделками

По данным БЭБ, организатором группы был физическое лицо-предприниматель из города Буск Львовской области. С августа 2025 года он привлек к незаконному бизнесу еще семь человек, в том числе жену и подельников.

Участники имели распределенные обязанности. Двое из них обустроили и контролировали швейные цеха, где производили одежду и наносили на нее поддельные бирки и этикетки. Остальные перевозили ткани, фурнитуру и готовые товары между производством, складом и магазинами.

Один из фигурантов продавал контрафакт через магазин во Львове. Еще один участник производил в собственной типографии поддельные бирки и ценники с логотипами торговых марок.

Для продвижения товаров использовали Instagram, Telegram, маркетплейс Prom.ua и собственный интернет-магазин.

Что изъяли во время обысков

Детективы БЭБ прекратили деятельность группы и провели обыски в двух магазинах, складском помещении, двух швейных цехах и по месту жительства организатора.

Правоохранители изъяли крупные партии поддельной одежды, обуви, головных уборов, наушников и часов. Также изъяли оборудование и материалы, которые использовали для изготовления контрафактной продукции.

Теперь материалы уголовного производства переданы в суд. Участникам группы инкриминируют незаконное использование знаков для товаров и услуг, совершенное организованной группой и причинившее материальный ущерб. Организатора дополнительно обвиняют в организации этого правонарушения.

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В БЭБ отмечают, что производство контрафакта наносит ущерб не только владельцам брендов: такая деятельность также приводит к недополучению налогов и создает неравные условия для легального бизнеса.

В то же время согласно Конституции Украины все фигуранты считаются невиновными, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Как мы писали: Эксперты рассказали, какие продукты в Украине подрабатывают чаще всего

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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