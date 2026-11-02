Где путешествовать самому в Европе дешевле: рейтинг городов с ценами от €87 в день

Прага, Краков и Стамбул стали тройкой лучших европейских городов для туристов, путешествующих самостоятельно. Рейтинг составила компания Radical Storage, оценив 48 популярных городов по 11 критериям, в том числе стоимость проживания, питания и транспорта, уровень безопасности и количество хостелов. Об этом сообщает Euronews.

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Какие города лучше всего подходят для соло-путешественников

Первое место заняла столица Чехии — Прага. По оценке авторов исследования день путешествия с проживанием, питанием, местным транспортом и развлечениями здесь стоит в среднем €134,33. Город также имеет один из самых высоких показателей безопасности среди участников рейтинга.

На второй позиции оказался польский Краков — второй самый дешевый город в исследовании. Средние расходы в день здесь составляют около €87.

Третье место занял Стамбул. Его преимуществом стали доступные хостелы: стоимость кровати в общем номере — самая низкая из всех городов рейтинга.

В десятку лучших также вошли:

4-е место — Лиссабон, Португалия;

5-е — Гданьск, Польша;

6-е — Берлин, Германия;

7-е — Порту, Португалия;

8-е — Севилья, Испания;

9-е — Барселона, Испания;

10-е — Рига, Латвия.

Итак, Польша, Португалия и Испания представлены в первой десятке каждой из двух городов.

Какие города оказались самыми дорогими для путешествий наедине

Последнее место в рейтинге занял Цюрих в Швейцарии. Средние расходы на проживание оцениваются в €168,13 в день — это самый высокий показатель среди исследованных городов. Расходы на питание и транспорт также одни из самых больших.

Предпоследним стал Рейкьявик в Исландии, а третье место с конца заняла Венеция в Италии. В обоих случаях на результат повлияла высокая стоимость поездки.

В десятку городов, менее подходящих для бюджетных соло-путешествий, также попали Орхус в Дании, Кельн и Франкфурт в Германии, Женева в Швейцарии, Ницца и Марсель во Франции, а также Дублин в Ирландии.

По подсчетам Radical Storage, в десяти городах с самыми низкими позициями средние затраты составляют около 252 евро в день. Для сравнения, в первой десятке этот показатель примерно €153. Разница достигает почти €100 в день.

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Рейтинг основан на сравнении стоимости путешествия, показателей безопасности и туристической инфраструктуры. Поэтому он отображает общее удобство городов для самостоятельных путешественников, а не только уровень безопасности или дешевые цены.

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