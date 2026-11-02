Прага, Краков и Стамбул стали тройкой лучших европейских городов для туристов, путешествующих самостоятельно. Рейтинг составила компания Radical Storage, оценив 48 популярных городов по 11 критериям, в том числе стоимость проживания, питания и транспорта, уровень безопасности и количество хостелов. Об этом сообщает Euronews.
Где путешествовать самому в Европе дешевле: рейтинг городов с ценами от €87 в день
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Какие города лучше всего подходят для соло-путешественников
Первое место заняла столица Чехии — Прага. По оценке авторов исследования день путешествия с проживанием, питанием, местным транспортом и развлечениями здесь стоит в среднем €134,33. Город также имеет один из самых высоких показателей безопасности среди участников рейтинга.
На второй позиции оказался польский Краков — второй самый дешевый город в исследовании. Средние расходы в день здесь составляют около €87.
Третье место занял Стамбул. Его преимуществом стали доступные хостелы: стоимость кровати в общем номере — самая низкая из всех городов рейтинга.
В десятку лучших также вошли:
-
4-е место — Лиссабон, Португалия;
-
5-е — Гданьск, Польша;
-
6-е — Берлин, Германия;
-
7-е — Порту, Португалия;
-
8-е — Севилья, Испания;
-
9-е — Барселона, Испания;
-
10-е — Рига, Латвия.
Итак, Польша, Португалия и Испания представлены в первой десятке каждой из двух городов.
Какие города оказались самыми дорогими для путешествий наедине
Последнее место в рейтинге занял Цюрих в Швейцарии. Средние расходы на проживание оцениваются в €168,13 в день — это самый высокий показатель среди исследованных городов. Расходы на питание и транспорт также одни из самых больших.
Предпоследним стал Рейкьявик в Исландии, а третье место с конца заняла Венеция в Италии. В обоих случаях на результат повлияла высокая стоимость поездки.
В десятку городов, менее подходящих для бюджетных соло-путешествий, также попали Орхус в Дании, Кельн и Франкфурт в Германии, Женева в Швейцарии, Ницца и Марсель во Франции, а также Дублин в Ирландии.
По подсчетам Radical Storage, в десяти городах с самыми низкими позициями средние затраты составляют около 252 евро в день. Для сравнения, в первой десятке этот показатель примерно €153. Разница достигает почти €100 в день.
Читайте также: От Парижа до Токио: как выглядит топ-10 лучших городов планеты в 2026 году
Рейтинг основан на сравнении стоимости путешествия, показателей безопасности и туристической инфраструктуры. Поэтому он отображает общее удобство городов для самостоятельных путешественников, а не только уровень безопасности или дешевые цены.
Как мы писали: Leo Express приостановил важный для украинцев маршрут в Перемышль
Комментарии - 2