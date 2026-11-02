Почему в Киеве не удается быстро стабилизировать электроснабжение: объяснение эксперта

Киевские теплоэлектроцентрали № 4, № 5 и № 6 не возобновили производство электроэнергии после российской атаки 7 января. Тогда по территории этих объектов попали 16 баллистических ракет. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире «Утро.LIVE».

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По его словам, у столицы есть и другие небольшие объекты собственной генерации, однако их мощности недостаточно, чтобы покрыть потребности города.

Рябцев также пояснил, что проблемы с электроснабжением в Киеве связаны не только с объемами производства электроэнергии. Значительную роль играют повреждения инфраструктуры, отвечающей за ее передачу и распределение.

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По оценке эксперта быстро стабилизировать ситуацию не удастся. Восстановление электроснабжения зависит не только от наличия генерации, но и от состояния сетей, по которым электроэнергия поступает к потребителям.

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