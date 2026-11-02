Взлом Binance на сумму $6,3 млрд: сможет ли криптовалютная биржа вернуть доверие клиентов

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В воскресенье Binance частично возобновила вывод средств после хакерской атаки. За первые девять с половиной часов клиенты забрали с платформы около $4,6 млрд, тогда как внесли около $1 млрд. Чистый отток составил $3,64 млрд, или 2,1% активов биржи.

Теперь Binance пытается убедить пользователей в безопасности платформы и заверить, что способна покрыть ущерб. Однако инцидент уже сказался на настроениях крипторинки. Аналитики опасаются, что крупные инвесторы могут более осторожно относиться к вложениям в цифровые активы.

Как Binance пытается вернуть доверие клиентов

После первоначального всплеска объемы вывода средств снизились и стали стабилизироваться. Об этом Binance сообщила в своем сообщении в X. Соруководитель биржи Yi He заявила, что главная задача компании сейчас состоит в обеспечении безопасности платформы. После этого Binance рассчитывает возобновить полноценную работу.

Компания также уверяет, что возместит ущерб от атаки собственными ресурсами. Для этого она уже привлекла $6 млрд из корпоративной казны, страхового фонда и резерва, предназначенного для компенсации потерь из-за нарушений безопасности.

Часть похищенных активов уже заблокирована. Приблизительно половина средств, по данным Reuters, приходилась на стейблкоины. Их эмитенты, в частности Circle, заморозили часть похищенных активов. В Circle сообщили, что заблокировали более $1,1 млрд в USDC.

Binance постепенно возвращает возможность выводить криптовалюты. По состоянию на понедельник пользователям снова был доступен вывод биткоина через сеть Bitcoin, а также эфира и некоторых долларовых стейблкоинов через Ethereum. Биржа также возобновила вывод средств в долларах США. Для большинства других криптовалют ограничения еще не действовали.

Кто стоит за взломом и остаются ли клиенты на бирже

Федеральное бюро расследований США (FBI) возложило ответственность за атаку на северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor, поддерживаемую государством. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Исследователи характеризуют группировку как опытную и технически подготовленную. По их данным, оно использует украденные средства для финансирования вооруженных программ Северной Кореи.

Несмотря на масштаб атаки, аналитики пока не видят признаков массовой паники среди клиентов Binance. Старший исследователь гонконгской HashKey Group Тим Сан назвал отток средств относительно умеренным. По его мнению, более серьезные последствия могут проявиться в решениях маркетмейкеров, институциональных инвесторов и других крупных участников рынка. Они могут просмотреть объемы средств, которые готовы вкладывать в криптовалюты.

Часть трейдеров не планирует покидать Binance. Вице-президент Singapore Asia Web3 AI Association Джей Ко пояснил, что централизованные биржи продолжают играть важную роль в обеспечении ликвидности, торговли и доступа к крипторинку.

Пользователь Binance Райан Тан также не спешит выводить средства. После крушения биржи FTX четыре года назад он решил хранить основные активы в собственном криптогаманке, а не оставлять их на торговых платформах.

По данным Binance, у биржи более 335 млн пользователей в мире. Ее среднедневный объем торгов цифровыми активами и деривативами составляет $95 млрд.

Повлияет ли излом Binance на весь крипторынок

Последствия атаки ощутили не только пользователи биржи. После падения до минимума за шесть недель в пятницу биткоин возобновился в течение выходных и в понедельник торговался выше $78 тысяч. Эфир также отыграл часть потерь после падения до самого низкого уровня за два месяца.

Однако другие показатели свидетельствуют об осторожности инвесторов. С пятницы снижается капитализация рынка стейблкоинов. Это может указывать на перемещение части средств в наличные деньги или традиционные активы.

Еще один сигнал поступил от спотовых биржевых фондов на биткоин (ETF), которые используют, в частности, крупные инвесторы. В пятницу они зафиксировали отток $643 млн. Это самый большой дневной показатель за октябрь.

Кроме того, по данным руководителя глобального направления политики американской компании TRM Labs Ари Редборда, были ликвидированы позиции с кредитным плечом на сумму свыше $1,3 млрд.

Аналитики считают, что масштаб и характер атаки на Binance могут на время сдержать институциональные инвестиции в криптовалюты. Ранее трейдеры рассчитывали, что приток такого капитала будет поддерживать рост цен.

Основатель и руководитель компании по возвращению криптоактивов iSanctuary Джонатан Бентон отметил, что технологии для отслеживания похищенных средств уже существуют. Главная сложность состоит в быстрой координации действий, пока активы не исчезли.

По его мнению, будущее крипторинки будет зависеть не только от того, сколько денег инвесторы готовы вкладывать, но и от того, насколько безопасно они смогут их сохранять.

Напомним

Пользователи криптовалютной биржи Binance за первые 9,5 часа после возобновления вывода средств забрали с платформы на $3,64 млрд больше, чем внесли. За это время объем выводов составил $4,65 млрд, тогда как депозиты составили $1,01 млрд. Чистый отток равен примерно 2,1% активов биржи, которые оценивались в $171 млрд по состоянию на 28 октября