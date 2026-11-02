Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов 2026 года: сколько стоят Tesla, BMW и BYD

Toyota стала самым дорогим автомобильным брендом в рейтинге Best Global Brands 2026, заняв девятое место среди 100 самых дорогих брендов мира. Ее стоимость оценивается в $59,5 млрд, хотя за год она сократилась на 20%. Об этом сообщает Укравтопром.

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Всего в рейтинг попали 13 автомобильных марок. Стоимость большинства снизилась по сравнению с предыдущим годом, но некоторые бренды, в частности Ferrari и BYD, смогли нарастить свою оценку.

Какие автомобильные бренды самые дорогие в мире

В первой десятке автомобильных марок по стоимости бренда лидирует Toyota. Ближайший конкурент — Mercedes-Benz — занял 20-е место в общем рейтинге с отметкой $40,8 млрд.

Позиции и стоимость автомобильных брендов в Best Global Brands 2026:

9-е место — Toyota: $59,5 млрд (−20%);

20-е — Mercedes-Benz: $40,8 млрд (−19%);

22-е — BMW: $38,4 млрд (−18%);

29-е — Hyundai: $25 млрд (+2%);

45-е — Honda: $19,4 млрд (−22%);

50-е — Tesla: $18,3 млрд (−38%);

51-е — Ferrari: $17,7 млрд (+15%);

65-е — Audi: $12,4 млрд (−19%);

66-е — Porsche: $12,4 млрд (−17%);

71-й — Volkswagen: $11,6 млрд (−23%);

87-е — Kia: $8,8 млрд (+3%);

89-е — BYD: $8,5 млрд (+5%);

100-е — Nissan: $7,2 млрд (−23%).

Tesla потеряла 38% стоимости, а Ferrari подорожала

Больше всего среди автомобильных брендов в этом перечне упала оценка Tesla: за год она сократилась на 38% — до $18,3 млрд. Компания оказалась на 50-м месте, уступив Ferrari, стоимость которой выросла на 15% — до $17,7 млрд.

Положительную динамику также продемонстрировали Hyundai (+2%), Kia (+3%) и китайский BYD (+5%). В то же время стоимость Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Honda, Audi, Porsche, Volkswagen и Nissan снизилась.

Несмотря на рост BYD, его бренд оценивают в $8,5 млрд — более чем в семь раз меньше Toyota.

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Apple стала самым дорогим брендом мира

В общем рейтинге Best Global Brands 2026 первое место заняла Apple с отметкой $514,6 млрд. Это гораздо больше, чем стоимость любого автомобильного бренда в списке.

В то же время, рейтинг отражает оценку стоимости бренда, а не рыночную капитализацию компании, объем продаж автомобилей или ее прибыль. Поэтому высокое место в списке не означает автоматически, что производитель продает больше машин или зарабатывает больше денег.

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