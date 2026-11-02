Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов 2026 года: сколько стоят Tesla, BMW и BYD

Toyota стала самым дорогим автомобильным брендом в рейтинге Best Global Brands 2026, заняв девятое место среди 100 самых дорогих брендов мира. Ее стоимость оценивается в $59,5 млрд, хотя за год она сократилась на 20%. Об этом сообщает Укравтопром.
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Всего в рейтинг попали 13 автомобильных марок. Стоимость большинства снизилась по сравнению с предыдущим годом, но некоторые бренды, в частности Ferrari и BYD, смогли нарастить свою оценку.
Какие автомобильные бренды самые дорогие в мире
В первой десятке автомобильных марок по стоимости бренда лидирует Toyota. Ближайший конкурент — Mercedes-Benz — занял 20-е место в общем рейтинге с отметкой $40,8 млрд.
Позиции и стоимость автомобильных брендов в Best Global Brands 2026:
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9-е место — Toyota: $59,5 млрд (−20%);
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20-е — Mercedes-Benz: $40,8 млрд (−19%);
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22-е — BMW: $38,4 млрд (−18%);
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29-е — Hyundai: $25 млрд (+2%);
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45-е — Honda: $19,4 млрд (−22%);
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50-е — Tesla: $18,3 млрд (−38%);
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51-е — Ferrari: $17,7 млрд (+15%);
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65-е — Audi: $12,4 млрд (−19%);
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66-е — Porsche: $12,4 млрд (−17%);
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71-й — Volkswagen: $11,6 млрд (−23%);
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87-е — Kia: $8,8 млрд (+3%);
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89-е — BYD: $8,5 млрд (+5%);
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100-е — Nissan: $7,2 млрд (−23%).
Tesla потеряла 38% стоимости, а Ferrari подорожала
Больше всего среди автомобильных брендов в этом перечне упала оценка Tesla: за год она сократилась на 38% — до $18,3 млрд. Компания оказалась на 50-м месте, уступив Ferrari, стоимость которой выросла на 15% — до $17,7 млрд.
Положительную динамику также продемонстрировали Hyundai (+2%), Kia (+3%) и китайский BYD (+5%). В то же время стоимость Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Honda, Audi, Porsche, Volkswagen и Nissan снизилась.
Несмотря на рост BYD, его бренд оценивают в $8,5 млрд — более чем в семь раз меньше Toyota.
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Apple стала самым дорогим брендом мира
В общем рейтинге Best Global Brands 2026 первое место заняла Apple с отметкой $514,6 млрд. Это гораздо больше, чем стоимость любого автомобильного бренда в списке.
В то же время, рейтинг отражает оценку стоимости бренда, а не рыночную капитализацию компании, объем продаж автомобилей или ее прибыль. Поэтому высокое место в списке не означает автоматически, что производитель продает больше машин или зарабатывает больше денег.
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