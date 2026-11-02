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2 ноября 2026, 12:15 Читати українською

Маршалловы Острова ввели безусловный базовый доход: граждане получают по $200 каждые три месяца

Республика Маршалловы острова запустила первую в мире общенациональную долгосрочную программу безусловного базового дохода. Граждане, отвечающие условиям программы, получают по $200 ежеквартально вне зависимости от возраста, трудоустройства или уровня доходов. Таким образом, в год один человек может получить $800. Об этом сообщает австралийская телерадиовещательная корпорация ABC.

Республика Маршалловы острова запустила первую в мире общенациональную долгосрочную программу безусловного базового дохода.
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Кому выплачивают деньги и откуда берут деньги

Программа называется ENRA и охватывает жителей всех населенных атоллов страны, а правительство рассчитывает, что она поможет уменьшить бедность и сдержать отток населения.

Выплаты осуществляют раз в три месяца, причем право на них не зависит от того, имеет ли человек работу, какой у него заработок или сколько ему лет.

По данным ABC, на первую выплату в ноябре 2025 года зарегистрировались около 33 тыс. граждан. Для последующего распределения средств ожидали около 40 тыс получателей. В целом население страны составляет около 43 тыс человек.

Примерная стоимость программы — около $30 млн в год. Ее финансируют из Трастового фонда для народа Республики Маршалловы Острова, созданного в рамках соглашений с США. Фонд обязан обеспечивать долгосрочные денежные поступления в стране. По состоянию на 31 июля 2026 г. его активы составляли около $1,77 млрд.

Финансирование связано с историей отношений Маршалловых островов и США. В 1946—1958 годах на островах проводились американские ядерные испытания. В общей сложности их было 67. В рамках договоренностей о свободной ассоциации США оказывают стране финансовую поддержку, в том числе связанную с последствиями ядерных испытаний. Однако неправильно считать, что весь нынешний капитал фонда — лишь компенсация за них: он формировался в рамках более широких финансовых соглашений.

Почему страна решила платить деньги всем

Одна из главных причин запуска программы — бедность и массовая миграция. По данным переписи, приведенным ABC, с 2011 года страну покинула примерно пятая часть ее граждан. Треть домохозяйств сообщала, что у них заканчивалась еда.

Министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол объяснял, что базовый доход должен стать финансовой поддержкой для людей, которым сложно оплачивать повседневные расходы. По его словам, для семьи из пяти человек совокупная выплата составляет $1000 в квартал.

Деньги можно получить разными способами: на банковский счет, чеком или через цифровой платежный инструмент. Последний вариант важен для отдаленных островов, где нет банков, банкоматов или стабильной связи. Для этого страна развивает спутниковый Интернет Starlink и использует цифровой инструмент USDM1.

Читайте также: Доходы бюджета взлетели на 52%: почему государству придется резать расходы

Может ли такая модель быть долгосрочной

Программа стала предметом дискуссии среди экономистов. Международный валютный фонд обратил внимание на риски инфляции и бюджетной устойчивости. Эксперты Фонда рекомендовали правительству впоследствии рассмотреть возможность перехода к более адресной помощи, которая будет направляться прежде всего тем, кто в ней больше всего нуждается.

В то же время, правительство Маршалловых Островов отмечает, что выплаты финансируются из инвестиционного фонда, а ежегодные изъятия должны оставаться в пределах установленного лимита — до 4% среднего объема активов за три года.

Итак, эксперимент интересен не только самим фактом выплат всем гражданам. Он показывает, может ли небольшое государство превратить часть доходов от суверенного фонда в регулярную поддержку населения и одновременно сохранить ресурсы для долгосрочного развития, инфраструктуры и адаптации к изменению климата.

Как мы писали: В Европе миллионы людей отдают на жилье почти половину доходов: какая страна лидирует

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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