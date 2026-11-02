Нефть дешевеет на фоне переговоров Ирана и Катара: Brent опустилась ниже $112 за баррель

Мировые цены на нефть снизились в начале ноября на фоне дипломатических переговоров Ирана и Катара по завершению войны между США, Израилем и Ираном. Рынок отреагировал на перспективу возможного разрешения конфликта и отсутствие нового масштабного обострения на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

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В понедельник, 2 ноября, фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,4% — до $111,84 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 1,5% и стоила $102,56 за баррель.

Переговоры снижают опасения по поводу перебоев со снабжением

Иранские и катарские должностные лица проводят третий день переговоров, цель которых — достичь договоренностей о прекращении войны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что консультации с катарскими посредниками продолжаются и продвигаются. По его словам, Тегеран готов как к дипломатическому урегулированию, так и к обороне.

Ожидание дипломатического прогресса несколько ослабило опасения трейдеров относительно дальнейшей эскалации конфликта. По словам главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера, снижение цен также явилось технической коррекцией после сильного роста на прошлой неделе.

Впрочем, риски для нефтяного рынка остаются высокими. В частности, атаки на танкеры, проходящие через Ормузский пролив, уже влияют на стоимость энергоносителей и морских перевозок. Этот маршрут имеет стратегическое значение для мировой поставки нефти.

Аналитики ING также обращают внимание, что последние колебания цен отражают опасения рынка по поводу возможного нового обострения между США и Ираном. Если после промежуточных выборов в США 3 ноября не последует ни новых ударов, ни договоренности о прекращении войны, рынок может пересмотреть оценку геополитических рисков.

По оценке аналитиков, в случае усиления напряженности цена Brent может снова приблизиться к $120 за баррель.

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ОПЕК+ не будет увеличивать добычу в декабре

Дополнительным фактором для нефтяного рынка явилось решение ОПЕК+ оставить целевые показатели добычи на декабрь без изменений. К следующей корректировке политики альянс, вероятно, вернется уже в следующем году.

В то же время, группа продолжает сталкиваться с перебоями экспорта, связанными с войной вокруг Ирана.

Несмотря на снижение цен в начале ноября, в конце октября Brent завершила месяц на самом высоком уровне за шесть месяцев. Это свидетельствует, что рынок продолжает закладывать в стоимость нефти значительную премию за геополитические риски.

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