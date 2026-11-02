Биткоин завершил октябрь с самым большим падением за 12 лет: почему провалился «Uptober»

Традиционного октябрьского роста биткоина в этом году не произошло. По итогам октября криптовалюта подешевела на 7,32% — это самый плохой результат для этого месяца с 2014 года. В начале ноября BTC торгуется около $78 тыс, а среди факторов давления на рынок называют масштабный излом криптобиржи Binance и отток средств из спотовых биткоин -ETF.

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В то же время, по сравнению с серединой июля, когда биткоин стоил около $62 тыс, ситуация выглядит не так плохо: даже после октябрьского проседания криптовалюта остается примерно на четверть дороже.

«Uptober» не оправдал ожиданий

Октябрь традиционно считается благоприятным месяцем для биткоина. В период с 2010-го по 2025 год 11 из 16 октября завершились ростом криптовалюты. Средняя доходность за этот месяц составила 26,1%, медиа — 12,9%.

Однако в 2026 году тенденция изменилась: за месяц BTC потерял 7,32%. Это четвертый худший октябрьский результат за всю историю торгов и самый плохой с 2014 года.

Более того, биткоин второй год подряд завершил октябрь в минусе. Такое случалось только однажды — в 2011 и 2012 годах.

Взлом Binance усилил давление на крипторынок

В конце месяца дополнительным отрицательным фактором стал масштабный взлом Binance, о котором сообщили 29 октября. По данным публикации, ущерб от инцидента оценивается в $6,3 млрд.

На фоне новостей об атаке биткоин в течение последней недели октября торговался в диапазоне от $76 337 до $81 840. Разница между минимумом и максимумом составила более $5,5 тыс.

За первые 24 часа после инцидента объем ликвидаций позиций с кредитным плечом превысил $1,5 млрд. Дополнительное давление создали и американские спотовые биткоины-ETF: 30 октября они зафиксировали чистый отток средств примерно на $643 млн.

Binance заявила, что возместит убытки клиентов собственными ресурсами и средствами фонда защиты пользователей SAFU. По оценкам специалистов по блокчейн-расследованиям, около $3 млрд похищенных активов удалось заморозить.

Чего ждать от биткоина в ноябре

В начале ноября внимание трейдеров сосредоточено на зоне поддержки $76−76,5 тыс. Если биткоин опустится ниже этого уровня, следующими ориентирами могут стать $75 тыс. и диапазон $73 тыс.

В то же время возврат к $78−80 тыс. может улучшить краткосрочную картину. Ближайшим важным уровнем сопротивления остается район $81,8 тыс.

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Несмотря на слабый октябрь, историческая статистика дает основания следить за ноябрем: в среднем за всю историю наблюдений этот месяц приносил биткоину около 34,9% роста, а медианный результат составил 10,3%. Впрочем, среднее значение существенно зависит от очень сильного роста в 2013 году, поэтому он не гарантирует повторения такого сценария.

С начала 2026 года биткоин потерял около 11%. Но если сравнивать его цену с уровнями середины июля, когда BTC стоил примерно $62 тыс, текущая ситуация не выглядит столь отрицательной: криптовалюта все еще торгуется значительно выше летних значений.

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