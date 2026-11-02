Германия, Польша или Франция: где в ЕС покупают больше новых автомобилей

За январь-сентябрь 2026 года в странах Европейского Союза зарегистрировали более 8,5 млн. новых легковых автомобилей. Крупнейшим рынком остается Германия, в то время как меньше всего машин продали на Мальте. Об этом, как сообщает Укравтопром, свидетельствуют данные регистрации новых автомобилей в странах ЕС.

Пять крупнейших авторынков Евросоюза

Германия существенно опережает другие страны по количеству регистраций: за девять месяцев там зарегистрировали 2 221 789 новых легковушек. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В пятерку крупнейших авторынков ЕС также вошли:

Германия — 2 221 789 авто (+5,3%); Италия — 1 267 910 авто (+8,6%); Франция — 1 234 951 авто (+4,1%); Испания — 912 059 авто (+6,7%); Польша — 470 497 авто (+10%).

Таким образом, Польша занимает пятое место среди самых крупных авторынков Евросоюза. В то же время именно она показала самый высокий темп роста среди стран этой пятерки.

Где в ЕС продают меньше новых автомобилей

Самые маленькие авторынки Евросоюза по количеству зарегистрированных новых легковушек расположены преимущественно в странах Балтии и на островах:

Литва — 36 803 авто (+17,3%);

Латвия — 17 530 авто (-0,2%);

Эстония — 14 734 авто (+56,4%);

Кипр — 10 518 авто (-10,9%);

Мальта — 6 006 авто (+29,6%).

Несмотря на небольшие объемы продаж, в некоторых странах рынок рос довольно быстро. В частности, в Эстонии количество регистраций увеличилось на 56,4%, а в Литве — на 17,3%.

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Для сравнения, в Украине за январь-сентябрь 2026 реализовали 48,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8,1% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

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