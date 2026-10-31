Защита энергетики Киевщины подорожала на 600 млн грн: хватит ли денег до зимы

Почему защита подстанций подорожала

В начале года стоимость проектов защиты всех приоритетных подстанций 110 кВ в Киевской области оценивалась в 1,7−1,8 млрд грн. После пересмотра проектов сумма выросла до 2,3 млрд. грн. Это на 500−600 млн грн больше начальной оценки.

Как объяснил Руслан Олейник, смету пришлось пересмотреть после получения новых рекомендаций Генерального штаба. Изменения в проекты предполагали, в частности, увеличение объемов металлоконструкций для защитных сооружений.

«После учета рекомендаций Генерального штаба и корректировки проектов общая стоимость выросла до 2,3 млрд грн», — рассказал замминистра.

Теперь средняя стоимость защиты одной подстанции 110 кВ в Киевской области составляет около 90 млн грн. В отдельных регионах Украины эта сумма составляет 120 млн грн.

Для подстанций был предусмотрен второй уровень защиты. Его основанием станут бетонные укрытия, так называемые шелтеры. Они должны снизить риск повреждения оборудования во время российских атак. Следующий этап предусматривает строительство преддетонационных экранов, которые должны перехватывать воздушные цели до попадания в укрытие.

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В защиту подстанций выделили 1,1 млрд грн

Государство направило на строительство второго уровня защиты около 1,1 млрд. грн. Из этой суммы подрядчикам уже перечислили около 700 млн грн авансовых платежей.

Отдельное финансирование предусмотрено из областного бюджета. Эти средства должны уйти на первый уровень защиты энергетических объектов и инфраструктуры жизнеобеспечения. Для этого используют биг-беги с наполнителем, которые помогают уберечь оборудование от обломков и косвенных поражений.

По предварительным расчетам, уже реализовавшиеся материалы и работы стоят около 1,2 млрд грн. Строительные площадки также снабжены металлом для обустройства шелтеров и преддетонационных экранов.

Однако государственного финансирования недостаточно, чтобы покрыть обновленную стоимость всех проектов защиты подстанций. В министерстве планируют обратиться к правительству за дополнительными средствами.

«Это вопрос, требующий решения на государственном уровне. Министерство будет прорабатывать возможности дополнительного финансирования и будет ходатайствовать перед правительством о выделении необходимых средств», — отметил Олийнык.

Еще один способ ускорить строительство — увеличить авансирование подрядчиков. По словам замминистра, этот вопрос сейчас прорабатывает начальник Киевской О В Тимур Ткаченко.

Успеют ли защитить энергетику до зимы

Власти рассчитывают завершить основные работы до наступления холодов. Но для этого нужно стабильное финансирование, своевременная поставка материалов и благоприятные условия для строительства.

Последнее остается серьезной проблемой. Объекты критической инфраструктуры являются одними из приоритетных целей российских атак. Из-за воздушных тревог подрядчики вынуждены останавливать работы и эвакуировать работников.

«Каждая вынужденная остановка означает не только утраченное рабочее время. После завершения угрозы необходимо вернуть персонал, возобновить работу техники и продолжить технологические процессы», — объяснил Олейник.

По его словам, если воздушные тревоги повторяются несколько раз в день, это существенно сокращает время, которое строители могут использовать для работы. Особенно сложно на объектах, которые уже терпели российские удары и остаются под угрозой повторных атак.

Назвать точный процент готовности защитных сооружений замминистра отказался из соображений безопасности. Он также подчеркнул, что после налаживания взаимодействия с Киевской ОВА, темпы строительства выросли втрое.

«При условии стабильного финансирования, надлежащего снабжения материалов и отсутствия критических препятствий подрядчики смогут обустроить защиту ключевых объектов в запланированные сроки, в частности до наступления зимы», — заявил Олийнык.

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Удастся избежать длительных отключений

Даже завершение строительства защитных построек не гарантирует, что энергетическая инфраструктура выдержит все российские атаки. Многое будет зависеть от их масштаба и количества средств поражения.

«Ни одна инженерная защита не может гарантировать абсолютную безопасность, поэтому важно готовиться комплексно», — сказал замминистра.

Кроме укрепления подстанций план подготовки Киевщины к зиме предусматривает развитие распределенной генерации и обеспечения резервного питания. Это должно помочь снизить последствия возможных повреждений и поддержать работу критической инфраструктуры во время обесточений.

Будут ли этой зимой длительные отключения электроэнергии, Олейник прогнозировать не стал.

«Ответственно прогнозировать полное отсутствие длительных отключений невозможно, ведь многое зависит от характера и масштабов вражеских атак», — отметил он.

По словам чиновника, во время подготовки к новому отопительному сезону учли опыт предыдущей зимой. Министерство, ДТЭК и другие профильные службы определили меры, которые должны помочь региону пройти холодный период более стабильно.