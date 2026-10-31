Женщины обеспечили 78% прироста ФЛПов в Украине: как война изменила малый бизнес

В Украине женщины обеспечили 78% чистого прироста физических лиц — предпринимателей в первом полугодии 2026 года. Полномасштабная война, мобилизация мужчин и вынужденное перемещение населения изменили структуру малого бизнеса: все больше украинок открывают собственное дело, возобновляют предприятия и создают рабочие места. Однако для дальнейшего развития женского предпринимательства остаются важными доступ к финансированию, обучению и поддержке, пишет NV.

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Война сменила роль женщин в украинском предпринимательстве

В Украине женщины открывают около 60% новых предпринимателей. Полномасштабная война изменила их роль в экономике: они чаще начинают собственное дело, восстанавливают релокированные предприятия и создают рабочие места.

По данным Сбербанка, в 2026 году женщины составляют 55% новых клиентов банка в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса. Это более 10 тысяч предпринимателей.

Рост женского предпринимательства связан с изменениями, вызванными войной. Мобилизация мужчин и вынужденное перемещение миллионов украинцев заставили многих женщин самостоятельно снабжать семьи, возобновлять предыдущий бизнес или начинать дело с нуля. Часть из них работает в сферах, ранее традиционно считавшихся мужскими.

Потребности предпринимателей стали темой презентации инициативы «Женское дело», состоявшейся 20 октября 2026 года в Киеве. Программа должна охватить около 5 тысяч женщин и предусматривает финансовую, грантовую и образовательную поддержку.

Открыть бизнес легче, чем найти деньги на его развитие

Одной из основных проблем для дамского бизнеса остается доступ к кредитам. Банки обычно требуют собственного взноса, кредитной истории и залога. Начинающие предприниматели и владелицы перемещенных предприятий не всегда имеют имущество для обеспечения кредита или достаточно средств для инвестиций.

Гранты помогают запустить бизнес или приобрести оборудование, но не покрывают все потребности предприятия. Для дальнейшего развития необходимы кредиты, гарантии и возможность отсрочить погашение основного долга.

В рамках Женского дела международные партнеры предлагают грантовую поддержку, в частности компенсацию до 50% суммы кредита по программе BLOOM от Prosper Global. Сбербанк также предоставляет финансирование стартапам и франчайзинговым проектам на сумму до 5 млн. грн. Предприниматели могут воспользоваться государственной программой «Доступные кредиты 5−7-9%».

Как сочетание разных инструментов работает на практике, показывают два примера. Людмила Гдычинская, которая развивает семейную «Ферму Кроликофф» в Черкасской области, использовала государственный грант для модернизации производства и создания рабочих мест. Льготный кредит помог профинансировать строительство солнечной электростанции для нужд предприятия.

Основательница лицея PROМИР в Броварах Олеся Таран объединила собственные средства, государственную поддержку и инвестиционный кредит Сбербанка. Это позволило превратить образовательные курсы в полноценное заведение для учащихся 9−11 классов с безопасным укрытием.

Не только кредиты: какие навыки нужны предпринимателям для роста

Кроме финансирования, предпринимателям нужны знания по финансовому планированию, бухгалтерскому учету и юридическим вопросам. Партнерские программы предусматривают консультации, обучение и менторство. В частности, Сбербанк, GIZ и Национальное учреждение развития предоставляют микропредприятиям гранты до 8 тысяч евро и помогают с финансовыми, налоговыми и юридическими вопросами.

Отдельное направление касается профессионального переобучения. По программе «От обучения до трудоустройства» женщины могут бесплатно овладеть специальностями в транспорте, логистике и строительстве. Тем, кто трудоустроится по новой специальности, предусмотрена выплата 180 евро.

Развитие женского предпринимательства имеет значение не только для самих владелиц бизнеса. Новые предприятия создают рабочие места, обеспечивают общины товарами и услугами и формируют налоговые поступления. Во время войны это один из факторов поддержки местной экономики и восстановления страны.

Напомним

С 4 декабря 2026 года в Украине изменяются условия работы предприятий во время желтого уровня воздушной тревоги, что означает угрозу атаки дронов. После завершения переходного периода для продолжения работы бизнес должен обеспечить должную защиту работников и посетителей.

С 27 октября при регистрации ООО или смены его юридического адреса нужно подтвердить право на помещение по указанному адресу. Новые требования предусмотрены законом № 5020-IX. Государственный регистратор будет проверять сведения в Государственном реестре прав, а если помещения арендуют или используют по договору ссуды без нотариального удостоверения, нужно предоставить оригинал договора или его нотариально заверенную копию. Проблемы могут возникнуть, если право собственности на квартиру учредителя не внесено в действующий или старый электронный реестр. Новые правила не относятся к компаниям, которые уже зарегистрированы по определенному адресу.