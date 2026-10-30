Жены мобилизованных могут не платить проценты по кредитам: суды отменяют десятки тысяч гривен начислений

Жены и мужья мобилизованных военнослужащих имеют право не платить проценты за пользование кредитами, штрафы и пеню в течение всего периода службы их партнеров. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Эта льгота распространяется и на ссуды, оформленные на имя самих членов семьи, а не военнослужащих. В то же время, возвращать основную сумму кредита все равно нужно.

Кредитные льготы для военных и их семей

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Право на такое увольнение предусмотрено пунктом 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Норма относится к обязательствам перед банками, финансовыми компаниями и другими кредиторами.

Суд отменил почти 72 тыс грн процентов и штрафов

Как эта норма работает на практике, было показано два решения Арбузинского районного суда Николаевской области от 26 октября 2026 года.

В этих делах финансовые компании потребовали взыскать с женщины задолженность по четырем кредитным договорам. В общей сложности она ссудила 32 тыс. грн, однако кредиторы пытались взыскать уже 103 867,50 грн — вместе с процентами и штрафными начислениями.

Муж заемщицы проходил военную службу по мобилизации с 26 февраля 2022 года по 7 июля 2026 года. Все четыре кредита женщина оформила во время службы.

Суд установил, что проценты и штрафы начислялись именно в период, когда супруга военнослужащего имела право на льготу. Поэтому во взыскании 71 867,50 грн. таких начислений финансовым компаниям отказали. Суд обязал заемщицу вернуть 32 тыс. грн основного долга.

Кроме того, суд отказал кредиторам во взыскании комиссии за выдачу ссуды, поскольку в договоре не было конкретизировано, за какие услуги его начислили, а доказательств предоставления таких услуг компании не предоставили.

Важно, что речь идет о решениях суда первой инстанции, которые могут быть обжалованы.

На какие кредиты не распространяется льгота

Освобождение от процентов, штрафов и пеней не означает полного списания кредита. Заемщик должен вернуть основную сумму долга.

Также закон предусматривает исключения. Льгота не распространяется на кредитные договоры, заключенные для приобретения:

жилой недвижимости, в том числе квартиры, дома или объекта незавершенного строительства;

автомобиля.

Некоторые исключения предусмотрены также для кредитов на определенное энергетическое оборудование, если проценты по ним компенсируются государством или третьими лицами.

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Как оформить освобождение от процентов и штрафов

Чтобы воспользоваться льготой, жене или мужу военнослужащего нужно обратиться в банк или финансовую компанию и предоставить документы, подтверждающие право на нее.

В частности, могут понадобиться:

военный билет или удостоверение офицера военнослужащего;

справка по форме 5 о прохождении службы;

выписка из приказа о назначении, если в справке не указан вид службы;

свидетельство о браке.

После получения документов, кредитор должен прекратить начисление процентов, штрафов и пени в соответствии с законом. Если финансовое учреждение продолжает выставлять такие суммы, заемщик может обратиться с жалобой к кредитору или Национальному банку Украины, а при необходимости защищать свои права в суде.

Следовательно, жены и мужья мобилизованных могут добиваться отмены процентов и штрафных начислений по кредитам, оформленным во время службы военнослужащего. Но эта льгота не освобождает от возврата заемных средств.

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