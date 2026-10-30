Повторное введение 50% налога на прибыль банков в 2027 году может ограничить возможности финучреждений кредитовать украинский бизнес. В Национальном банке объясняют, что извлечение части прибыли уменьшает ресурс для наращивания банковского капитала, от которого зависит способность выдавать новые ссуды. По оценке регулятора, после очередного повышенного налогообложения темпы роста кредитования могут составлять не более 15−20% в год. О рисках такого решения рассказал глава НБУ Андрей Пышный.
Налог на прибыль банков в 50%: НБУ предупредил о последствиях для кредитования
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Глава НБУ Андрей Пышный отмечает, что повышенный налог на прибыль банков может ослабить положительную динамику кредитования, которая формируется в Украине. По его словам, ситуация изменилась по сравнению с 2023 годом, когда такое налогообложение впервые было введено как исключительное мероприятие из-за особых монетарных условий.
Сейчас кредитование снова становится одним из ключевых направлений банковского бизнеса. Национальный банк фиксирует самый продолжительный за последние 15 лет период высоких темпов роста кредитования. Кроме того, ставки по новым ссудам для бизнеса уже опустились ниже уровня, который был до пандемии COVID-19.
Для сохранения этой динамики банкам нужен капитал, а одним из главных источников его формирования остается собственная прибыль. Именно поэтому НБУ выступает против очередного его изъятия из-за повышенного налога.
Как изменилось финансовое положение банков
По данным регулятора, чистая прибыль банковского сектора уже сократилась на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая рентабельность капитала за январь-август 2026 составила 22%. В негосударственных банках этот показатель был еще ниже — 16%.
В Нацбанке отмечают, что нынешняя доходность украинских банков уже соразмерна показателям финучреждений в соседних странах Евросоюза, работающих в мирных условиях. При этом она остается ниже, чем была в украинском банковском секторе до полномасштабного вторжения.
Для части банков ситуация еще сложнее: их рентабельность капитала уже опустилась ниже стоимости. Это может осложнить привлечение инвесторов в украинский банковский сектор. В частности, под вопросом оказываются перспективы успешной приватизации государственных банков.
Сколько кредитов смогут выдавать банки
По оценке НБУ, если государство будет снова изымать часть банковской прибыли из-за повышенного налога, даже при сохранении нынешней рентабельности финучреждения смогут наращивать кредитование не быстрее чем на 15−20% в год.
Для дальнейшего расширения кредитных операций банкам нужно увеличивать свой капитал. Это важно и для поддержания устойчивости финансовой системы в условиях войны и для финансирования экономики.
«Залогом устойчивого и стремительного развития кредитования является крепкий капитал, а ключевым источником формирования этого капитала в условиях длительной войны является прибыль банков», — подчеркнул Андрей Пышный.
Он также призвал к предметной экспертной дискуссии по налогообложению банков, увязав этот вопрос с дальнейшим развитием кредитования и евроинтеграционными процессами.
Как менялся налог на прибыль банков
Повышенную ставку налога на прибыль банков впервые ввели в 2023 году. Она составила 50% в 2023—2024 годах, в 2025 году ее снизили до 25%, а с начала 2026-го снова повысили до 50%.
В этом году банки также лишились возможности уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму убытков прошлых лет. Законопроект № 15262 предусматривает соблюдение этих правил в 2027 году. 27 октября Верховная Рада поддержала его за основу, но закон еще не приняла.
Сколько зарабатывают банки после уплаты налогов
За первое полугодие 2026 года прибыль 59 украинских банков до налогообложения составила 108,57 млрд. грн. Расходы на налог на прибыль составили 54,5 млрд грн против 21,99 млрд грн за аналогичный период в прошлом году. После налогообложения банки получили 54,07 млрд грн чистой прибыли.
По данным НБУ, несмотря на рост прибыли до налогообложения, чистая прибыль банков за полгода сократилась на 32% в годовом исчислении. В то же время, чистый процентный доход вырос на 20%, а чистая процентная маржа составляла 7,8%.
За январь-август чистая прибыль банковской системы достигла 71,66 млрд грн, а рентабельность капитала на 1 сентября составила 22,09%.
Сколько налог может принести бюджету
Оценки дополнительных поступлений от продления ставки 50% в 2027 году разнятся. Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев ожидает 38 млрд грн, тогда как банковские ассоциации оценивают возможные поступления в 20−25 млрд грн.
Комментарии - 3
Львиная часть прибыли госмонстров должна пополнять бюджет страны.