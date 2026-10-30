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30 октября 2026, 14:35 Читати українською

Более 900 тысяч смартфонов уже внесли в таможенную базу: как проверить телефон перед покупкой

В Украине уже внесли в таможенные данные более 900 тысяч IMEI-кодов мобильных телефонов. Проверить, есть ли конкретный смартфон в системе таможенного оформления, покупатели могут через специальный онлайн-сервис Государственной таможенной службы. Это поможет получить дополнительную информацию о легальности ввоза устройства.

В Украине уже внесли в таможенные данные более 900 тысяч IMEI-кодов мобильных телефонов.
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Обязательное декларирование IMEI-кодов было введено с 4 сентября 2026 года. С того времени импортеры должны подавать таможне идентификатор каждого мобильного телефона, который ввозится в Украину и декларируется по соответствующим товарным кодам УКТ ВЭД.

Требование распространяется на устройства, оформляемые по кодам 8517 13 00 00 и 8517 14 00 00. Ее цель — усложнить нелегальный ввоз мобильной техники и сделать рынок электроники более прозрачным.

Как проверить IMEI смартфона

Для проверки нужно воспользоваться онлайн-сервисом Гостаможслужбы. В поле необходимо ввести IMEI устройства и нажать кнопку «Искать».

Узнать идентификатор можно несколькими способами:

  • набрать на телефоне комбинацию *#06#;

  • найти его в настройках смартфона;

  • посмотреть на упаковке устройства.

Если телефон поддерживает две SIM-карты или более, он может иметь несколько IMEI. В таком случае нужно проверить каждый идентификатор отдельно.

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Что показывает сервис и чего он не проверяет

Сервис отображает только то, есть ли IMEI в сведениях таможенного оформления, проведенного с 4 сентября 2026 года. Поэтому отсутствие кода в системе не означает автоматически, что телефон ввезли незаконно: устройство могло попасть в Украину раньше.

Также проверка не подтверждает подлинность смартфона, не определяет его гарантийный статус, не показывает, заблокирован ли он мобильным оператором, и не устанавливает, находится ли устройство в списке похищенных.

Итак, перед покупкой проверка IMEI может стать дополнительным способом выяснить, зафиксировано ли таможенное оформление телефона. Однако она не заменяет проверку самого устройства, документов и гарантий продавца.

Гостаможслужба развивает этот механизм совместно с Бюро экономической безопасности. Данные об IMEI должны помогать контролирующим и правоохранительным органам выявлять телефоны, попавшие на украинский рынок вне легальных каналов.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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