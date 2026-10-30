Молоко в Украине будет снова дорожать: почему фермы повышают цены и что будет со стоимостью сыра и масла

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2026, 13:48 Читати українською

Молоко в Украине будет снова дорожать: почему фермы повышают цены и что будет со стоимостью сыра и масла

В Украине продолжают расти закупочные цены на молокосырье. В начале октября средневзвешенная цена трех сортов составила 16,40 грн за килограмм без НДС — на 1 грн больше, чем месяцем ранее. А с 1 ноября переработчики ожидают нового удорожания молока экстра- и высшего сорта. Об этом заявила «Ассоциация производителей молока».

В Украине продолжают расти закупочные цены на молокосырье.
Молоко подорожает уже с 1 ноября
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главные причины — сокращение производства молока в Украине и мире, высокий спрос на сырье со стороны переработчиков и более активный экспорт молочной продукции. В то же время фермы работают с высокими затратами, а война усложняет содержание животных и производство.

Почему дорожает молоко

1. Молоко производят меньше. Из-за войны хозяйства теряют производственные мощности, перемещают коров в более безопасные регионы, а часть поголовья вынужденно забивают или теряют из-за обстрелов. Предложение сырья сокращается, поэтому переработчикам приходится конкурировать за молоко.

2. Переработчики активнее покупают сырье. Спрос поддерживает создание молочного белка, сухого молока, сыворотки и масла. Украинские производители наращивают экспорт, а на мировом рынке предложение молока растет медленнее спроса на отдельные молочные продукты.

3. Фермам дороже содержать коров. На себестоимость влияют горючее, корма, электроэнергия и логистика. Из-за перебоев с электроснабжением хозяйства используют генераторы. По оценке Ассоциации производителей молока, дизельная генерация добавляет примерно 3,5−4 грн расходов на каждый килограмм производимого молока.

В результате нынешнее повышение закупочных цен не означает, что фермы получают большую прибыль. Оно в основном позволяет покрывать текущие расходы, платить зарплаты и платить налоги. Денег на модернизацию не хватает, а часть небольших хозяйств может не выдержать такой нагрузки и покинуть рынок.

Почему цены могут вырасти еще больше

По прогнозу АВМ, с 1 ноября закупочные цены на молоко экстра- и высшего сорта продолжат расти из-за ограниченного предложения сырья.

Дополнительный риск для производства — инфекционные заболевания животных. В частности, отрасль следит за угрозой распространения узелкового дерматита крупного рогатого скота и вируса Шамонда. Такие инфекции могут снижать надои, ухудшать воспроизводство поголовья и заставлять фермеров тратить больше на ветеринарную защиту.

То есть если производство будет и дальше сокращаться, а спрос переработчиков будет оставаться высоким, конкуренция за молоко-сырье будет усиливаться. Это создаст предпосылки для дальнейшего повышения закупочных цен.

Как это повлияет на цены в магазинах

Закупочная цена — это стоимость молока, которое фермер продает перерабатывающему предприятию. Она является одной из составляющих конечной цены продукта в магазине. К ней прилагаются затраты на переработку, упаковку, электроэнергию, логистику, хранение и торговую наценку.

Однако подорожание сырья уже оказывает давление на производителей готовой продукции. По данным Союза молочных предприятий Украины, в августе-сентябре закупочная цена сырого молока выросла более чем на 8%, в то время как цены производителей на большинство молочных продуктов повысились лишь на 1,8−2,3%. То есть затраты переработчиков растут быстрее, чем цены, по которым они продают готовую продукцию.

Читайте также: Продукты в Украине почти вдвое дешевле, чем в ЕС: сколько стоит одинаковая корзина в Польше, Германии и Франции

Чтобы компенсировать разницу предприятиям придется постепенно пересматривать отпускные цены. Это может привести к удорожанию молока, масла, сыров, сметаны, кефира и других продуктов в магазинах.

Впрочем, переложить все дополнительные расходы на покупателей переработчикам будет сложно: покупательная способность населения ограничена, а импортные сыры создают конкуренцию украинской продукции. Поэтому подорожание розничной торговли может происходить постепенно, а не пропорционально росту закупочных цен.

Следовательно, молочные продукты дорожают не только из-за желания производителей заработать больше. Основная причина — молока-сырья становится меньше, производить его дороже, а переработчики вынуждены платить фермам больше, чтобы обеспечить работу предприятий.

Как мы писали: В Украине прогнозируют новый рост цен на продукты: хлеб — до 10%

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами