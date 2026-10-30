Молоко в Украине будет снова дорожать: почему фермы повышают цены и что будет со стоимостью сыра и масла

В Украине продолжают расти закупочные цены на молокосырье. В начале октября средневзвешенная цена трех сортов составила 16,40 грн за килограмм без НДС — на 1 грн больше, чем месяцем ранее. А с 1 ноября переработчики ожидают нового удорожания молока экстра- и высшего сорта. Об этом заявила «Ассоциация производителей молока».

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Главные причины — сокращение производства молока в Украине и мире, высокий спрос на сырье со стороны переработчиков и более активный экспорт молочной продукции. В то же время фермы работают с высокими затратами, а война усложняет содержание животных и производство.

Почему дорожает молоко

1. Молоко производят меньше. Из-за войны хозяйства теряют производственные мощности, перемещают коров в более безопасные регионы, а часть поголовья вынужденно забивают или теряют из-за обстрелов. Предложение сырья сокращается, поэтому переработчикам приходится конкурировать за молоко.

2. Переработчики активнее покупают сырье. Спрос поддерживает создание молочного белка, сухого молока, сыворотки и масла. Украинские производители наращивают экспорт, а на мировом рынке предложение молока растет медленнее спроса на отдельные молочные продукты.

3. Фермам дороже содержать коров. На себестоимость влияют горючее, корма, электроэнергия и логистика. Из-за перебоев с электроснабжением хозяйства используют генераторы. По оценке Ассоциации производителей молока, дизельная генерация добавляет примерно 3,5−4 грн расходов на каждый килограмм производимого молока.

В результате нынешнее повышение закупочных цен не означает, что фермы получают большую прибыль. Оно в основном позволяет покрывать текущие расходы, платить зарплаты и платить налоги. Денег на модернизацию не хватает, а часть небольших хозяйств может не выдержать такой нагрузки и покинуть рынок.

Почему цены могут вырасти еще больше

По прогнозу АВМ, с 1 ноября закупочные цены на молоко экстра- и высшего сорта продолжат расти из-за ограниченного предложения сырья.

Дополнительный риск для производства — инфекционные заболевания животных. В частности, отрасль следит за угрозой распространения узелкового дерматита крупного рогатого скота и вируса Шамонда. Такие инфекции могут снижать надои, ухудшать воспроизводство поголовья и заставлять фермеров тратить больше на ветеринарную защиту.

То есть если производство будет и дальше сокращаться, а спрос переработчиков будет оставаться высоким, конкуренция за молоко-сырье будет усиливаться. Это создаст предпосылки для дальнейшего повышения закупочных цен.

Как это повлияет на цены в магазинах

Закупочная цена — это стоимость молока, которое фермер продает перерабатывающему предприятию. Она является одной из составляющих конечной цены продукта в магазине. К ней прилагаются затраты на переработку, упаковку, электроэнергию, логистику, хранение и торговую наценку.

Однако подорожание сырья уже оказывает давление на производителей готовой продукции. По данным Союза молочных предприятий Украины, в августе-сентябре закупочная цена сырого молока выросла более чем на 8%, в то время как цены производителей на большинство молочных продуктов повысились лишь на 1,8−2,3%. То есть затраты переработчиков растут быстрее, чем цены, по которым они продают готовую продукцию.

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Чтобы компенсировать разницу предприятиям придется постепенно пересматривать отпускные цены. Это может привести к удорожанию молока, масла, сыров, сметаны, кефира и других продуктов в магазинах.

Впрочем, переложить все дополнительные расходы на покупателей переработчикам будет сложно: покупательная способность населения ограничена, а импортные сыры создают конкуренцию украинской продукции. Поэтому подорожание розничной торговли может происходить постепенно, а не пропорционально росту закупочных цен.

Следовательно, молочные продукты дорожают не только из-за желания производителей заработать больше. Основная причина — молока-сырья становится меньше, производить его дороже, а переработчики вынуждены платить фермам больше, чтобы обеспечить работу предприятий.

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