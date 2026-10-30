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30 октября 2026, 11:23 Читати українською

Налог на недвижимость принес местным бюджетам почти 11 млрд грн: где уплатили больше всего

За январь-сентябрь 2026 года местные бюджеты получили почти 11 млрд грн налога на недвижимость. Это на 15,6%, или примерно на 1,5 млрд грн, больше чем за девять месяцев прошлого года. Такие данные Государственной налоговой службы цитирует народный депутат Нина Южанина.

За январь-сентябрь 2026 года местные бюджеты получили почти 11 млрд грн налога на недвижимость.
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Наибольшие поступления обеспечили четыре региона:

  • Киев — 2,3 млрд грн;

  • Киевская область — 1,2 млрд грн;

  • Львовская область — 1,1 млрд грн;

  • Одесская область — 1 млрд грн.

Однако рост общей суммы поступлений еще не объясняет, за счет чего местные бюджеты получили больше средств: увеличение количества плательщиков, изменение ставок, появление новых объектов налогообложения или погашение задолженности.

Сколько налога уплатили владельцы недвижимости

На эту разницу обратила внимание Нина Южанина. По ее словам, в первом полугодии ГНС сообщала о более чем 500 тыс плательщиков налога на недвижимость.

В то же время, за девять месяцев только физические лица в Киеве оплатили 928,4 млн грн. Это на 41% больше чем за аналогичный период 2025 года.

Депутат обращает внимание, что для более полной оценки ситуации налоговая служба должна обнародовать дополнительную статистику. В частности, сколько именно физических лиц фактически уплатили налог за девять месяцев и как изменилось их количество по сравнению с прошлым годом.

Также важно знать общую сумму налогового долга по этому платежу и их динамику. Еще один показатель — сколько дополнительных поступлений обеспечили новые объекты недвижимости, пересмотр ставок и погашение задолженности за предыдущие годы.

Читайте также: НДФЛ по аренде жилья снизят с 18% до 5%: Рада поддержала поправку

Почему важно знать причины роста поступлений

Налог на недвижимость является одним из источников наполнения местных бюджетов. Его платят владельцы жилой и нежилой недвижимости, если площадь объекта превышает установленные Налоговым кодексом льготные пределы и нет иных оснований для освобождения от налогообложения.

Рост поступлений на 15,6% сам по себе не означает, что количество плательщиков увеличилось на такую же величину или что украинцы стали платить больше за каждый объект. На общую сумму влияют разные факторы: количество налогооблагаемых объектов, местные ставки, площадь недвижимости, своевременность уплаты и погашение старых долгов.

Поэтому без более детальной статистики ГНС сложно определить, что именно обеспечило прирост почти на 1,5 млрд грн и насколько он является результатом расширения налоговой базы, а насколько лучше взимание уже начисленных платежей.

Как мы писали: Налог на недвижимость за полгода принес в местные бюджеты 5,5 млрд грн

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
30 октября 2026, 11:45
#
Здирництво й совок. 60 метрів — «розкіш». Платити за підвал, горище як за розкіш — це сильно. За площу купленого паркомісця держава взагалі доплачувати повинна.
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