За январь-сентябрь 2026 года местные бюджеты получили почти 11 млрд грн налога на недвижимость. Это на 15,6%, или примерно на 1,5 млрд грн, больше чем за девять месяцев прошлого года. Такие данные Государственной налоговой службы цитирует народный депутат Нина Южанина.
Налог на недвижимость принес местным бюджетам почти 11 млрд грн: где уплатили больше всего
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Наибольшие поступления обеспечили четыре региона:
-
Киев — 2,3 млрд грн;
-
Киевская область — 1,2 млрд грн;
-
Львовская область — 1,1 млрд грн;
-
Одесская область — 1 млрд грн.
Однако рост общей суммы поступлений еще не объясняет, за счет чего местные бюджеты получили больше средств: увеличение количества плательщиков, изменение ставок, появление новых объектов налогообложения или погашение задолженности.
Сколько налога уплатили владельцы недвижимости
На эту разницу обратила внимание Нина Южанина. По ее словам, в первом полугодии ГНС сообщала о более чем 500 тыс плательщиков налога на недвижимость.
В то же время, за девять месяцев только физические лица в Киеве оплатили 928,4 млн грн. Это на 41% больше чем за аналогичный период 2025 года.
Депутат обращает внимание, что для более полной оценки ситуации налоговая служба должна обнародовать дополнительную статистику. В частности, сколько именно физических лиц фактически уплатили налог за девять месяцев и как изменилось их количество по сравнению с прошлым годом.
Также важно знать общую сумму налогового долга по этому платежу и их динамику. Еще один показатель — сколько дополнительных поступлений обеспечили новые объекты недвижимости, пересмотр ставок и погашение задолженности за предыдущие годы.
Читайте также: НДФЛ по аренде жилья снизят с 18% до 5%: Рада поддержала поправку
Почему важно знать причины роста поступлений
Налог на недвижимость является одним из источников наполнения местных бюджетов. Его платят владельцы жилой и нежилой недвижимости, если площадь объекта превышает установленные Налоговым кодексом льготные пределы и нет иных оснований для освобождения от налогообложения.
Рост поступлений на 15,6% сам по себе не означает, что количество плательщиков увеличилось на такую же величину или что украинцы стали платить больше за каждый объект. На общую сумму влияют разные факторы: количество налогооблагаемых объектов, местные ставки, площадь недвижимости, своевременность уплаты и погашение старых долгов.
Поэтому без более детальной статистики ГНС сложно определить, что именно обеспечило прирост почти на 1,5 млрд грн и насколько он является результатом расширения налоговой базы, а насколько лучше взимание уже начисленных платежей.
Как мы писали: Налог на недвижимость за полгода принес в местные бюджеты 5,5 млрд грн
Комментарии - 1