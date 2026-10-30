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30 октября 2026, 9:30 Читати українською

Бумажные акцизные марки останутся еще на восемь месяцев: почему правительство перенесло запуск еАкциза

Полноценный запуск системы еАкциз в Украине перенесли еще на восемь месяцев — с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027 года. Соответствующие изменения Кабинет Министров утвердил постановлением для приведения правительственных актов в соответствие с Законом № 5013-IX. Документ вступает в силу 1 ноября 2026 года.

Полноценный запуск системы еАкциз в Украине перенесли еще на восемь месяцев — с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027 года.
еАкциз переносят на 2027 год
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До конца июня следующего года система будет работать в тестовом режиме, а производители, импортеры и продавцы алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет могут пользоваться бумажными акцизными марками.

Что изменится для бизнеса

Правительство установило новый график перехода на электронную маркировку подакцизной продукции:

  • 1 июля 2027 — начало обязательного использования электронной системы и электронных акцизных марок;

  • до 30 июня 2027 года включительно работа системы в тестовом режиме;

  • до 1 июля 2027 года — возможность заказывать и использовать бумажные акцизные марки по действующим правилам;

  • 1 января 2028 года — новый предельный срок возврата бумажных марок продавцу.

Следовательно, с 1 ноября 2026 года бизнесу не придется переходить на электронные марки. Производство, импорт и продажа продукции продолжатся по действующим правилам маркировки.

Почему еАкциз снова перенесли

Первоначально полноценный запуск еАкциза планировали на 1 января 2026 года. Однако в конце 2025 года парламент перенес его на 1 ноября 2026 года, чтобы дать бизнесу больше времени на подготовку и тестирование системы.

Теперь отсрочки объясняют необходимостью завершить техническую настройку электронной системы, адаптировать IT-инфраструктуру производителей и импортеров, настроить кассовое и учетное оборудование и интегрировать его с государственной платформой.

В то же время вопросы технической готовности системы поднимались и раньше. В августе 2026 года председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявлял о риске срыва запуска 1 ноября. По его словам, в ходе общения с бизнесом выяснилось, что программное обеспечение для тестирования было предоставлено не полностью или оно работало ненадлежащим образом.

Министерство цифровой трансформации тогда уверяло, что вместе с Минюстом, ГНС и Гостаможслужбой работает по установленному графику и имеет предпосылки для запуска системы в срок.

Таким образом, нынешний перенос связан не только с необходимостью подготовить предприятия, но и с необходимостью обеспечить надлежащую работу самой электронной системы для перехода на обязательное использование.

Читайте также: Пиво до 8,5% не нужно будет маркировать еАкцизом: разъяснение ГНС

Что такое еАкциз и зачем его вводят

еАкциз — это электронная система маркировки и прослеживаемости обращения алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Она должна заменить традиционные бумажные акцизные марки с уникальным идентификатором и DataMatrix-кодом.

Благодаря цифровой маркировке государство сможет отслеживать путь подакцизной продукции от производителя или импортера к конечному продавцу. Покупатели также могут проверять легальность товара с помощью кода.

Система должна помочь бороться с нелегальным производством и продажей алкоголя и табака, выявлять поддельную продукцию и усилить контроль над уплатой акцизного налога.

Однако для полноценного запуска необходимо, чтобы к системе были готовы не только государственные органы, но и производители, импортеры, дистрибьюторы и розничные продавцы. Именно поэтому переход на электронную маркировку снова отложили.

Как мы писали: Борьба с контрафактом задерживается: когда заработает еАкциз и что изменится для покупателей и бизнеса

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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