Украинцам могут усложнить пользование картами без идентификации: что предлагает Нацбанк

Национальный банк Украины предлагает обновить правила использования электронных денег, в частности, предоплаченных карточек, которые могут выдаваться без полной идентификации собственника. Цель — привести украинское регулирование в соответствие с требованиями Европейского Союза и усложнить использование таких платежных инструментов для отмывания денег и финансирования терроризма.

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Речь идет не об обычных банковских картах, которыми украинцы получают зарплату, рассчитываются в магазинах или снимают наличные. НБУ планирует изменить условия пользования так называемыми припейд-картами — платежными инструментами, на которые заранее зачисляют деньги.

Что именно предлагает сменить НБУ

Предоплаченная карта работает по принципу предварительного пополнения: пользователь сначала вносит на нее определенную сумму, а затем рассчитывается на эти средства. Такие инструменты могут быть связаны с электронными кошельками и использоваться для оплаты товаров и услуг.

Особенность, на которую обращает внимание регулятор, — возможность выпуска таких карт без полной проверки личности пользователя. Именно этой категории НБУ предлагает обновить условия использования.

Фактически регулятор хочет согласовать украинские правила с европейскими требованиями финансового мониторинга. Они предусматривают предохранители, ограничивающие риски использования анонимных или недостаточно проверенных платежных инструментов для незаконных финансовых операций.

В то же время в сообщении НБУ речь не идет о введении новых ограничений для всех держателей банковских карт. Предложенные изменения касаются именно предоплаченных инструментов и пользователей, не прошедших должной проверки эмитентом.

Как это почувствует обычный потребитель

Для большинства украинцев, которые пользуются обычными картами банков, ничего не должно измениться. Проект не предусматривает всеобщего пересмотра правил оплаты картой, переводов между счетами или снятия наличных.

Потенциальные изменения будут касаться, прежде всего, тех, кто пользуется предоплаченными картами без полной идентификации. Если новые правила будут приняты, условия пользования такими инструментами могут стать более строгими: эмитентам придется учитывать требования финансового мониторинга и проверять соблюдение установленных ограничений.

То есть пользователям таких карт может понадобиться пройти дополнительную проверку лица или учитывать новые условия проведения операций. Конкретные лимиты и порядок применения ограничений следует оценивать по окончательному тексту постановления: в сообщении НБУ они не детализированы.

Есть и важный нюанс: с 24 февраля 2022 года Нацбанк временно остановил операции по выпуску и распространению электронных денег, а также пополнение электронных кошельков электронными деньгами. Поэтому предложенные изменения не означают, что украинцы в ближайшее время столкнутся с новыми ограничениями во время обычных расчетов.

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Когда могут заработать новые правила

Пока что НБУ только вынес проект постановления на общественное обсуждение. Замечания и предложения к документу регулятор принимает до 11 ноября 2026 включительно.

После завершения обсуждения НБУ должен проработать предложения и решить, утверждать ли документ. Следовательно, говорить о уже введенных изменениях или конкретной дате их начала пока рано.

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