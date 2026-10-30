Налог снизят с 23% до 10%: кого коснутся новые правила для Bolt, Uber и Airbnb

С 1 января 2027 г. в Украине изменится порядок налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Для людей, зарабатывающих на перевозках, доставке, аренде жилья или продаже товаров через интернет-сервисы, введут специальную ставку налога — 10% вместо нынешних 23%. Об этом напомнила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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Новые правила предусмотрены законом № 4903-IX от 9 июня 2026 года, принятым Верховной Радой на основе законопроекта № 15111-д. Документ вводит международный стандарт автоматического обмена налоговой информацией о доходах через цифровые платформы — DAC7.

Удерживать налог и перечислять его в бюджет будут сами операторы платформ, поэтому физическим лицам не придется самостоятельно подавать декларации по этим доходам.

Кого будут касаться новых правил

Изменения коснутся людей, получающих доход через услуги перевозок, доставки, аренды недвижимости и продажи товаров. Среди таких платформ — Bolt, Uklon, Uber и Airbnb.

Речь идет именно о доходах от деятельности через цифровые платформы, а не обо всех переводах между банковскими картами или частных расчетах.

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица, одновременно соответствующие нескольким условиям:

работают без наемных работников;

получают через платформы не более 834 минимальных зарплат в год;

не продают подакцизные товары;

пользуются платформой, оператор которой состоит на учете в Государственной налоговой службе Украины.

Лимит в 834 минимальных зарплат в 2026 году соответствует примерно 7,2 млн грн. Если годовой доход превышает установленный порог, сумма превышения облагается налогом по ставке 23%.

Налог снизят с 23% до 10%

Сейчас доходы физических лиц облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18%, а также военным сбором 5%. Общая налоговая нагрузка составляет 23%.

С 2027 г. для доходов, полученных через цифровые платформы при соблюдении установленных условий, будет действовать специальная ставка НДФЛ 10% без дополнительного военного сбора.

Налоговым агентом станет оператор платформы. Он будет удерживать налог непосредственно с дохода пользователя и перечислять его в бюджет. Поэтому человеку не придется самостоятельно рассчитывать налог и подавать годовую декларацию именно по этим поступлениям.

Продажа вещей до 2000 евро в год не будет облагаться налогом

Отдельное послабление предназначено для людей, которые продают товары через цифровые платформы. Если совокупный доход от таких продаж в течение календарного года не превышает эквивалент 2000 евро, он не будет облагаться НДФЛ.

Это касается, в частности, продажи личных вещей и подержанных товаров. Количество сделок в пределах установленного лимита не ограничивается.

Таким образом, разовая продажа подержанного телефона, мебели или одежды через онлайн-платформу не должна автоматически приводить к уплате налога, если общий годовой доход от таких продаж не превысил 2000 евро.

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Платформы должны зарегистрироваться в налоговой

Новые обязанности появятся и у операторов цифровых сервисов. До конца 2026 г. они должны стать на учет в Государственной налоговой службе Украины.

Платформы будут идентифицировать пользователей, собирать сведения об их доходах и передавать соответствующую информацию налоговым органам. Кроме того, они будут содержать и перечислять НДФЛ за физических лиц, подпадающих под специальный режим.

Для этого Украина присоединилась к многостороннему соглашению DPI MCAA. Она создает правовую основу для автоматического обмена с другими странами информации о доходах пользователей цифровых платформ.

Это означает, что украинская налоговая сможет получать информацию о заработках граждан на иностранных сервисах, а также передавать другим государствам сведения о доходах их резидентов на украинских платформах. Первый международный обмен данными запланирован на 2028 год — по доходам за 2027 год.

Новые правила должны сделать доходы от онлайн-платформ более прозрачными и сократить их укрывательство от налогообложения. В то же время, для пользователей, отвечающих условиям специального режима, налоговая нагрузка будет ниже, а расчеты с бюджетом будут осуществлять сами платформы.

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