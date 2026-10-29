Средняя зарплата в Украине выросла до 33 тысяч гривен: в каких областях и отраслях платят больше всего

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в сентябре 2026 составила 33 153 грн. Это на 4% больше, чем в августе, сообщила Государственная служба статистики. Самые высокие средние зарплаты зафиксировали в Киеве почти 49 тыс. грн, а также во Львовской и Киевской областях. В то же время меньше всего в среднем зарабатывали работники Кировоградской, Черниговской и Черновицкой областей.

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В каких регионах платят больше всего

В сентябре средняя зарплата составляла:

Киев — 48 994 грн;

Львовская область — 33 802 грн;

Киевская область — 33 585 грн.

Самые низкие показатели были в таких регионах:

Кировоградская область — 23 673 грн;

Черниговская область — 24 455 грн;

Черновицкая область — 24 567 грн.

В каких отраслях самые высокие зарплаты

Больше всего в среднем зарабатывали работники сферы информации и телекоммуникаций — 77 924 грн в месяц. Второе место заняла финансовая и страховая деятельность со средней зарплатой 59813 грн.

Также в отрасли с относительно высокой оплатой труда вошли:

профессиональная, научная и техническая деятельность — 43 594 грн;

оптовая и розничная торговля — 38 433 грн;

государственное управление и оборона — 37 705 грн;

промышленность — 36 658 грн;

транспорт, почтовая и курьерская деятельность — 31 600 грн;

строительство — 28 532 грн;

операции с недвижимостью — 27 444 грн.

Низкую среднюю зарплату получали работники здравоохранения и социальной помощи — 21 848 грн. В сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха показатель составил 22 103 грн, а в образовании — 24 457 грн.

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Как зарплаты меняются на фоне инфляции

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2,1% в месяц, а инфляция в годовом исчислении ускорилась до 10%. С начала 2026 года по сентябрь включительно цены повысились на 8,4%. Базовая инфляция в сентябре составила 2% в месяц и 8,8% в годовом исчислении. Такие данные обнародовал Госстат.

Следовательно, сентябрьский рост средней зарплаты на 4% превысил месячный прирост потребительских цен. В то же время, это не означает автоматического увеличения покупательной способности всех работников: статистика средней зарплаты не отражает изменений доходов каждого человека, а годовая инфляция показывает, насколько подорожали товары и услуги по сравнению с прошлым годом.

Отдельно Госстат сообщил, что на 1 октября 2026 года задолженность по выплате зарплаты составила 3,9 млрд грн. В августе этот показатель равнялся 3,8 млрд грн.

Статистика включает штатных работников и не учитывает временно оккупированные территории и часть территорий, где ведутся или велись боевые действия.

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