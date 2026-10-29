ЕС вводит новый сбор €2 на дешевые посылки: сколько теперь будут стоить покупки из Китая

Как сообщает немецкое издание AusNews, с 1 ноября 2026 г. в Евросоюзе начнет действовать дополнительный сбор за обработку небольших посылок из стран вне ЕС. Поэтому заказы на платформах Temu, Shein и AliExpress могут стать более дорогими для европейских покупателей. Новый платеж будет составлять €2 за товарную единицу и дополнит таможенную пошлину, которую уже взимают с июля.

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Нововведение является частью реформы таможенных правил ЕС. Ее цель — сократить поток дешевых товаров из-за рубежа, усилить контроль за импортом и создать более справедливые условия конкуренции для европейских продавцов.

Какой сбор уже действует и что изменится с ноября

С 1 июля 2026 г. в ЕС отменили освобождение от пошлины для посылок стоимостью до €150. Для таких отправлений ввели временный фиксированный таможенный сбор — €3 за каждую категорию товаров в посылке.

Например, если в одной отправке есть одежда, чехол для телефона и игрушка, относящиеся к трем разным категориям, таможенная пошлина составит €9.

С 1 ноября к нему прилагается сбор за обработку небольших отправлений — €2 за товарную единицу. По правилам ЕС этот платеж должен покрывать расходы таможенных органов на обработку и контроль посылок.

Важно, что €3 и €2 — это разные платежи. Первый зависит от количества категорий товаров, второй касается обработки импортируемых товаров. Поэтому общие затраты могут расти в зависимости от состава заказа.

Почему Евросоюз ужесточает правила

Причина перемен — стремительное увеличение количества недорогих посылок из-за пределов ЕС. По данным Совета Евросоюза, в 2024 году в страны объединения ввезли 4,6 млрд посылок с товарами стоимостью менее €150. На Китай приходилось 91% таких отправлений.

Европейские регуляторы указывают на несколько проблем: значительную нагрузку на таможенные службы, риск попадания на рынок опасных или поддельных товаров и конкурентные преимущества продавцов из-за пределов ЕС, которые раньше могли пользоваться освобождением от пошлины.

В 2025 году объем импорта недорогих товаров для электронной торговли вырос примерно до 5,9 млрд. единиц. Из-за такого количества отправлений таможенным органам сложно проверять каждую посылку.

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Кто фактически будет платить за новые сборы

По правилам ЕС ответственность за таможенные формальности и уплату соответствующих платежей возлагается на онлайн-платформы, продавцов или других ответственных участников импортной цепи, а не непосредственно на конечного покупателя.

Однако это не гарантирует, что цены для потребителей останутся постоянными. Компании могут частично или полностью перевести дополнительные расходы на покупателей — из-за повышения стоимости товаров, изменения условий доставки или других платежей.

Первые признаки влияния таможенных изменений уже заметны в Германии. По данным отраслевого объединения BEVH, в третьем квартале 2026 года доходы Temu, Shein и AliExpress на немецком рынке сократились на 35,5% в годовом исчислении. Доля этих платформ в германской онлайн-торговле снизилась с 5,3% во втором квартале до 3,1% в третьем. Среди причин отраслевое объединение называет введение таможенной пошлины в июле, хотя на динамику также повлияла более слабая потребительская активность.

В дальнейшем ЕС планирует продолжить реформу: после запуска централизованной таможенной цифровой системы временный сбор €3 должен быть заменен обычными таможенными ставками в зависимости от типа товара. Основная часть более широкой таможенной реформы должна заработать в 2028 году.

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