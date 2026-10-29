Пенсионный фонд должен выплатить вдове более 174 тыс грн долга: Верховный Суд объяснил, почему смерть пенсионера не отменяет выплату

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 октября 2026, 16:20 Читати українською

Пенсионный фонд должен выплатить вдове более 174 тыс грн долга: Верховный Суд объяснил, почему смерть пенсионера не отменяет выплату

Пенсионный фонд Украины не может отказывать в выплате пенсионной задолженности из-за смерти пенсионера и отсутствия бюджетного финансирования, если право на эти средства подтверждено судом. Такой вывод сделал Верховный Суд по делу вдовы бывшего военнослужащего, которому Пенсионный фонд должен 174 349,10 грн. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

Пенсионный фонд Украины не может отказывать в выплате пенсионной задолженности из-за смерти пенсионера и отсутствия бюджетного финансирования, если право на эти средства подтверждено судом.
Как родственникам получить недополоученную пенсию
Добавить как предпочтительный источник в Google

Как возник долг перед пенсионером

При жизни мужчина добивался перерасчета военной пенсии на основании справки Службы безопасности Украины. Он потребовал увеличить основной размер пенсии с 70% до 90% денежного довольствия и выплатить должное повышение.

В марте 2021 года суд удовлетворил его требования. Однако пенсионер умер 16 марта того же года, еще до вступления судебного решения в законную силу. Оно вступило в силу 12 мая 2021 года.

Пенсионный фонд должен был провести перерасчет, но средства вдове не выплатил. В ответе ведомство отметило, что задолженность в размере 174 349,10 грн будет выплачена при наличии финансирования и с учетом очередности исполнения судебных решений.

После смерти супруга жена приняла наследство и обратилась в суд, чтобы получить причитающиеся ему средства.

Почему Пенсионный фонд проиграл дело

Сначала Волочисский районный суд Хмельницкой области отказал вдове во взыскании долга. Однако апелляционный суд отменил это решение и постановил взыскать с Пенсионного фонда всю сумму — 174 349,10 грн.

Пенсионный фонд подал кассационную жалобу. Среди аргументов ведомства было отсутствие финансирования и особые правила выплаты пенсий бывшим военнослужащим.

Верховный Суд эти аргументы не принял. Суд отметил, что отсутствие бюджетных средств не прекращает обязанности государственного органа выплатить задолженность. Иначе Пенсионный фонд мог фактически лишить человека причитающихся ему денег из-за невыполнения собственных обязательств.

Суд также разграничил личное право пенсионера на перерасчет пенсии и право на получение принадлежащих ему средств. Если право на выплату подтверждено судебным решением, смерть человека и задержка исполнения решения сами по себе не лишают его правопреемников возможности получить задолженность.

Читайте также: Пенсионерам начали начислять новые доплаты: сколько можно получить с 1 октября

Как родственникам получить недополученную пенсию

Общий порядок выплаты пенсии, которую человек не успел получить при жизни, определяет статья 52 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». За разъяснением Пенсионного фонда, члены семьи должны обратиться за причитающимися средствами в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Если за выплатой никто не обратился в установленный срок или нет членов семьи, имеющих на нее право, средства в предусмотренных законом условиях могут войти в состав наследства.

Для вдовы по этому делу решающим стало то, что пенсионная задолженность возникла из-за невыполнения решения суда о перерасчете выплат. Верховный Суд подтвердил: государственный орган не может избежать такого обязательства только из-за смерти пенсионера или ссылки на нехватку финансирования.

В то же время, право на выплату зависит от обстоятельств конкретного дела, вида пенсии и соблюдения предусмотренной законом процедуры.

Как мы писали: Выиграли суд за пенсию, но не получили всех денег: в Раде хотят изменить правила выплат

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
29 октября 2026, 16:50
#
Нема тіла — нема діла.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает KrigolamNy и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами