Пенсионный фонд должен выплатить вдове более 174 тыс грн долга: Верховный Суд объяснил, почему смерть пенсионера не отменяет выплату

Пенсионный фонд Украины не может отказывать в выплате пенсионной задолженности из-за смерти пенсионера и отсутствия бюджетного финансирования, если право на эти средства подтверждено судом. Такой вывод сделал Верховный Суд по делу вдовы бывшего военнослужащего, которому Пенсионный фонд должен 174 349,10 грн. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

Как возник долг перед пенсионером

При жизни мужчина добивался перерасчета военной пенсии на основании справки Службы безопасности Украины. Он потребовал увеличить основной размер пенсии с 70% до 90% денежного довольствия и выплатить должное повышение.

В марте 2021 года суд удовлетворил его требования. Однако пенсионер умер 16 марта того же года, еще до вступления судебного решения в законную силу. Оно вступило в силу 12 мая 2021 года.

Пенсионный фонд должен был провести перерасчет, но средства вдове не выплатил. В ответе ведомство отметило, что задолженность в размере 174 349,10 грн будет выплачена при наличии финансирования и с учетом очередности исполнения судебных решений.

После смерти супруга жена приняла наследство и обратилась в суд, чтобы получить причитающиеся ему средства.

Почему Пенсионный фонд проиграл дело

Сначала Волочисский районный суд Хмельницкой области отказал вдове во взыскании долга. Однако апелляционный суд отменил это решение и постановил взыскать с Пенсионного фонда всю сумму — 174 349,10 грн.

Пенсионный фонд подал кассационную жалобу. Среди аргументов ведомства было отсутствие финансирования и особые правила выплаты пенсий бывшим военнослужащим.

Верховный Суд эти аргументы не принял. Суд отметил, что отсутствие бюджетных средств не прекращает обязанности государственного органа выплатить задолженность. Иначе Пенсионный фонд мог фактически лишить человека причитающихся ему денег из-за невыполнения собственных обязательств.

Суд также разграничил личное право пенсионера на перерасчет пенсии и право на получение принадлежащих ему средств. Если право на выплату подтверждено судебным решением, смерть человека и задержка исполнения решения сами по себе не лишают его правопреемников возможности получить задолженность.

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Как родственникам получить недополученную пенсию

Общий порядок выплаты пенсии, которую человек не успел получить при жизни, определяет статья 52 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». За разъяснением Пенсионного фонда, члены семьи должны обратиться за причитающимися средствами в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Если за выплатой никто не обратился в установленный срок или нет членов семьи, имеющих на нее право, средства в предусмотренных законом условиях могут войти в состав наследства.

Для вдовы по этому делу решающим стало то, что пенсионная задолженность возникла из-за невыполнения решения суда о перерасчете выплат. Верховный Суд подтвердил: государственный орган не может избежать такого обязательства только из-за смерти пенсионера или ссылки на нехватку финансирования.

В то же время, право на выплату зависит от обстоятельств конкретного дела, вида пенсии и соблюдения предусмотренной законом процедуры.

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