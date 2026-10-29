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29 октября 2026, 15:18 Читати українською

7002 BTC стоимостью $562 млн под угрозой: программист имеет только две попытки получить доступ

Программист Стефан Томас имеет лишь две попытки, чтобы вспомнить пароль к зашифрованному USB-накопителю IronKey, на котором хранятся ключи от криптогаманца с 7002 биткоинами. Об этом пишет Shark. Если в десятый раз введется неправильный пароль, устройство должно заблокировать доступ к данным безвозвратно.

Программист Стефан Томас имеет лишь две попытки, чтобы вспомнить пароль к зашифрованному USB-накопителю IronKey, на котором хранятся ключи от криптогаманца с 7002 биткоинами.
Программист может потерять 7002 BTC
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По оценке около $80 тыс. за биткоин, эти активы стоят примерно $562 млн, однако их долларовая стоимость меняется вместе с рыночной ценой криптовалюты.

Как программист потерял доступ к биткоинам

В 2011 году Томас получил 7002 BTC как вознаграждение за создание короткого образовательного видео «What Is Bitcoin?», в котором объяснял принцип работы криптовалюты. Тогда биткоин стоил всего несколько долларов, поэтому полученная сумма оценивалась в несколько тысяч долларов.

Частные ключи от криптогаманца программист сохранил на зашифрованном накопителе IronKey. Пароль он записал на листе бумаги, но потом потерял его. Две другие резервные копии кошелька также были утрачены.

Томас пытался восстановить пароль, перебирая знакомые комбинации, но использовал уже восемь из десяти разрешенных попыток. Теперь каждая последующая ошибка приближает его к окончательной потере доступа к ключам.

Можно ли сломать накопитель

В 2023 году издание WIRED рассказало о компании по кибербезопасности Unciphered, заявившей, что разработала метод обхода ограничения количества попыток для определенной старой модели IronKey. Специалисты продемонстрировали технологию на тестовом устройстве, восстановив пароль после множества попыток.

Компания предложила помощь Томасу, но он отказался. По его словам, он уже договорился о сотрудничестве с двумя другими командами, которые должны были работать над восстановлением доступа. Но в октябре 2023 успешно разблокировать его накопитель не удалось.

По данным издания, устройство хранили в защищенном хранилище в Швейцарии. Впрочем, нет оснований утверждать, что специалисты уже восстановили доступ к биткоинам.

Важно различать сами биткоины и ключи для доступа к ним. Криптовалюта не хранится физически на USB-накопителе: информация о ней существует в блокчейне, а частные ключи позволяют распоряжаться соответствующими активами.

Если накопитель безвозвратно сотрет данные после десятой неудачной попытки, Томас может навсегда потерять доступ к своим 7002 BTC. Это не означает, что биткоины исчезнут из блокчейна, они останутся там, но без доступа к частным ключам распорядиться ими будет невозможно.

Читайте также: Почти $150 млн ликвидаций за два часа: почему биткоин рискует упасть еще ниже


История Томаса демонстрирует один из рисков самостоятельного хранения криптовалют: в отличие от традиционного банковского счета здесь может не быть службы поддержки, которая просто сбросит забытый пароль. Поэтому специалисты советуют заранее позаботиться о безопасных резервных копиях ключей и фраз восстановления и хранить их в нескольких защищенных местах.

Как мы писали: Биткоин падает после решения ФРС: почему крипторынок не смог продолжить рост

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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