Great Wall Motor возвращается на рынок Европы: в Болгарии будет выпускаться до 50 тысяч машин в год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 октября 2026, 14:51 Читати українською

Great Wall Motor возвращается на рынок Европы: в Болгарии будет выпускаться до 50 тысяч машин в год

Как сообщает Reuters, китайский автопроизводитель Great Wall Motor (GWM) создает свою первую производственную базу в Европе — завод вблизи болгарского города Ловеч. Серийное производство планируется начать в первом квартале 2027 года, а проектная мощность предприятия составит до 50 тыс автомобилей в год.

Как сообщает Reuters, китайский автопроизводитель Great Wall Motor (GWM) создает свою первую производственную базу в Европе — завод вблизи болгарского города Ловеч.
Great Wall Motor возвращается в Европу
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания реализует проект совместно с местным партнером Bulgarian Automotive Industry, эксплуатирующим завод в Баховице недалеко от Ловеча. Финансовые параметры соглашения стороны не раскрыли.

Интересно, что завод в Баховице — не новая площадка для Great Wall Motor. В 2012 году здесь уже было запущено совместное производство китайской компании и болгарской Litex Motors. На предприятии собирали компактный хэтчбек Voleex C10, внедорожник Hover H5 и пикап Steed 5. Однако, проект не оправдал ожиданий: производство автомобилей остановили в январе 2016 года, а в 2017 году оператор Litex Motors начал процедуру банкротства. Теперь GWM планирует возобновить работу площадки, сделав первой моделью нового этапа электрический кроссовер Ora 5.

На начальном этапе производство будет работать по схеме SKD: в Болгарию будут завозить частично собранные машинокомплекты, из которых будут на месте складывать готовые автомобили. В то же время компания заявила, что часть комплектующих локализуют с самого начала. В дальнейшем GWM планирует расширять производство на другие силовые установки и модели.

Зачем китайскому автопроизводителю завод в Европе

Размещение производства в ЕС может помочь GWM укрепить позиции на европейском рынке и снизить влияние импортных пошлин. В частности, на ввозимые из Китая электромобили компании распространяется дополнительная антисубсидийная пошлина Евросоюза в размере 20,7%, которая взимается сверх стандартной 10-процентной пошлины на импорт автомобилей.

Производство в Болгарии является частью более широкой стратегии локализации. Компания имеет европейский центр исследований и разработок в Мюнхене, работающий с 2021 года. Он изучает потребности местных покупателей, требования европейского законодательства и производит инженерные испытания автомобилей для регионального рынка.

В течение следующих двух лет GWM планирует представить в Европе не менее 10 новых моделей и модификаций. Также компания рассматривает создание европейского промышленного парка, объединяющего производство автомобилей и компонентов.

Читайте также: Китайские бренды уже захватывают 21% рынка Британии: что ждет Европу дальше


GWM хочет увеличить продажи в Европе

Несмотря на ранний выход на европейский рынок, китайскому производителю пока не удалось добиться значительных объемов продаж в регионе. По данным Reuters, в 2025 году продажи GWM в Европе сократились почти на 30% — примерно до 3,5 тыс. автомобилей.

Теперь компания стремится изменить ситуацию. Ее цель на 2027 год — продать в Европе 60 тыс. автомобилей, а к 2030 году занять 3−5% рынка. Ранее представитель GWM также заявлял о намерении довести объем производства в Европе до 300 тысяч автомобилей в год до 2029 года. Пока не уточняется, как болгарский завод впишется в общую цель.

Как мы писали: BYD планирует 40 тысяч работников в Европе: где китайский гигант может открыть новые заводы

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами