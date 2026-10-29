Great Wall Motor возвращается на рынок Европы: в Болгарии будет выпускаться до 50 тысяч машин в год

Как сообщает Reuters, китайский автопроизводитель Great Wall Motor (GWM) создает свою первую производственную базу в Европе — завод вблизи болгарского города Ловеч. Серийное производство планируется начать в первом квартале 2027 года, а проектная мощность предприятия составит до 50 тыс автомобилей в год.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания реализует проект совместно с местным партнером Bulgarian Automotive Industry, эксплуатирующим завод в Баховице недалеко от Ловеча. Финансовые параметры соглашения стороны не раскрыли.

Интересно, что завод в Баховице — не новая площадка для Great Wall Motor. В 2012 году здесь уже было запущено совместное производство китайской компании и болгарской Litex Motors. На предприятии собирали компактный хэтчбек Voleex C10, внедорожник Hover H5 и пикап Steed 5. Однако, проект не оправдал ожиданий: производство автомобилей остановили в январе 2016 года, а в 2017 году оператор Litex Motors начал процедуру банкротства. Теперь GWM планирует возобновить работу площадки, сделав первой моделью нового этапа электрический кроссовер Ora 5.

На начальном этапе производство будет работать по схеме SKD: в Болгарию будут завозить частично собранные машинокомплекты, из которых будут на месте складывать готовые автомобили. В то же время компания заявила, что часть комплектующих локализуют с самого начала. В дальнейшем GWM планирует расширять производство на другие силовые установки и модели.

Зачем китайскому автопроизводителю завод в Европе

Размещение производства в ЕС может помочь GWM укрепить позиции на европейском рынке и снизить влияние импортных пошлин. В частности, на ввозимые из Китая электромобили компании распространяется дополнительная антисубсидийная пошлина Евросоюза в размере 20,7%, которая взимается сверх стандартной 10-процентной пошлины на импорт автомобилей.

Производство в Болгарии является частью более широкой стратегии локализации. Компания имеет европейский центр исследований и разработок в Мюнхене, работающий с 2021 года. Он изучает потребности местных покупателей, требования европейского законодательства и производит инженерные испытания автомобилей для регионального рынка.

В течение следующих двух лет GWM планирует представить в Европе не менее 10 новых моделей и модификаций. Также компания рассматривает создание европейского промышленного парка, объединяющего производство автомобилей и компонентов.

Читайте также: Китайские бренды уже захватывают 21% рынка Британии: что ждет Европу дальше



GWM хочет увеличить продажи в Европе

Несмотря на ранний выход на европейский рынок, китайскому производителю пока не удалось добиться значительных объемов продаж в регионе. По данным Reuters, в 2025 году продажи GWM в Европе сократились почти на 30% — примерно до 3,5 тыс. автомобилей.

Теперь компания стремится изменить ситуацию. Ее цель на 2027 год — продать в Европе 60 тыс. автомобилей, а к 2030 году занять 3−5% рынка. Ранее представитель GWM также заявлял о намерении довести объем производства в Европе до 300 тысяч автомобилей в год до 2029 года. Пока не уточняется, как болгарский завод впишется в общую цель.

Как мы писали: BYD планирует 40 тысяч работников в Европе: где китайский гигант может открыть новые заводы