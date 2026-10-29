Туризм в Европе будет расти еще десять лет: какие страны могут стать новыми магнитами для путешественников

Европа будет оставаться главным туристическим центром мира в течение следующего десятилетия, а спрос на размещение путешественников на континенте к 2036 году вырастет на треть. Такой прогноз содержит исследование гостиничной группы Accor, подготовленное на основе данных Tourism Economics. Об этом пишет Euronews.

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По оценкам авторов отчета «Изменение туристической карты Европы к 2036 году», в 2026—2036 годах количество ночевок в туристических заведениях размещения увеличится на 32%. Это означает дополнительные 1,6 млрд ночевок каждый год. Гостиничный сегмент может вырасти еще быстрее — на 33%.

Европа уже имеет наибольшую часть международного туризма в мире. В 2025 году континент посетили 810 млн иностранных туристов — это 53% от общего количества путешественников, путешествовавших между странами мира. Доходы Европы от международного туризма превысили €700 млрд.

Почему Европа остается туристическим лидером

Одно из главных преимуществ Европы — разнообразие направлений на сравнительно небольшой территории. За одно путешествие туристы могут посетить несколько стран, соединить крупные города, пляжный отдых, горные курорты, национальные парки, достопримечательности и гастрономические маршруты.

Континент также имеет развитую транспортную инфраструктуру, известные туристические центры и широкий выбор вариантов отдыха — от культурных событий и фестивалей до горнолыжных курортов. В то же время, все более доступными становятся менее известные страны и регионы, что помогает распределять туристические потоки за пределами традиционных направлений.

По прогнозу Accor, рост будут поддерживать инвестиции в инфраструктуру, изменение туристических маршрутов и увеличение международной мобильности. При этом значительная часть спроса будет поступать от европейцев, путешествующих внутри континента.

Откуда будут приезжать туристы

В ближайшие десять лет международные ночлеги во всех типах туристического жилья в Европе могут возрасти на 42%. Для внутреннего туризма прогнозируют более медленный рост — на 24%.

По прогнозу исследования, 77% туристических прибытий будут приходиться на путешественников из других европейских стран. Самым большим рынком происхождения туристов должна стать Германия — на нее прогнозируют 14% прибытий. Далее следуют Великобритания с 8% и Франция с 5%. В пятерку основных рынков также войдут США — 5% и Нидерланды — 4%.

В то же время будет расти спрос из-за Европы. За десятилетие количество прибытий туристов с Ближнего Востока может увеличиться на 93%, а из Азии — на 88%. В частности, поток путешественников из Китая прогнозируют на 138% больше, чем сейчас, а из Саудовской Аравии — на 55%.

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Какие страны могут нарастить туристические потоки быстрее всего

Франция, Великобритания и Германия, по прогнозу, будут и дальше оставаться популярными направлениями. Однако быстрый рост ожидается и в странах, пока не относящихся к самым массовым туристическим рынкам Европы.

По прогнозу Accor, количество ночевок иностранных туристов в Азербайджане к 2036 году увеличится на 116%. Для Латвии ожидается рост на 83%, а для Румынии — на 82%.

Эти прогнозы свидетельствуют о том, что туристический рост может распространяться за пределы традиционных лидеров. Решающими факторами станут доступность направлений, транспортное сообщение и способность привлекать стран туристов, которые ищут новые места для отдыха.

Приведенные показатели являются прогнозами, а не гарантированными результатами: фактическая динамика будет зависеть от экономической ситуации, транспортной доступности и изменений в поведении путешественников.

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