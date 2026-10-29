Врачам — 30 тысяч грн, медсестрам — 20 тысяч: Минздрав готовит повышение зарплат в 2027 году

Министерство здравоохранения планирует повысить минимальные зарплаты медицинских работников в 2027 году. Для врачей, фармацевтов и других специалистов с высшим медицинским образованием базовую зарплату предлагают установить на уровне 30 тыс грн, а для медсестер и медбратов — 20 тыс грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Минздрава по запросу издания,

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Министерство готовит изменения к постановлению Кабинета министров № 28 от 13 января 2023 года. Этот документ определяет минимальные размеры оплаты труда в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Согласно предложению, зарплата врачей, фармацевтов и других медицинских специалистов должна составлять не менее 30 тыс грн, а среднего медицинского персонала, в том числе медсестер и медбратов, — 20 тыс грн.

В то же время, эти суммы пока являются планами, а не утвержденными зарплатными гарантиями. Окончательные решения будут зависеть от финансирования отрасли, принятия государственного бюджета на 2027 год и последующих решений правительства.

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Ранее Минздрав сообщал, что в проекте госбюджета на 2027 год на здравоохранение предусмотрено 292,5 млрд грн, из которых 225 млрд грн должны быть направлены на Программу медицинских гарантий.

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