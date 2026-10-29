Биткоин падает после решения ФРС: почему крипторынок не смог продолжить рост

Решение Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки без изменений не поддержало рост биткоина: после попытки подняться выше криптовалюта снова оказалась под давлением продавцов. За последние 24 часа BTC потерял 1,27% и торгуется около $79 800, тогда как более широкий крипторынок просел на 1,47%.

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Еще до оглашения решения ФРС биткоин пытался восстановиться и преодолеть более высокий ценовой уровень, однако покупателям не удалось закрепить рост. Рынок вошел в период решения американского центробанка и отчетности крупных компаний без достаточного импульса для устойчивого движения вверх.

Почему биткоин не смог продолжить рост

ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,75−4% годовых. Решение было принято десятью голосами против двух: двое членов комитета выступили за повышение ставки на 0,25 процентного пункта. Регулятор объяснил, что инфляция остается повышенной, поэтому для определения дальнейшего курса монетарной политики требуются дополнительные данные.

Рынок в целом ожидал сохранения ставки, поэтому решение не стало неожиданностью. Инвесторы следили за сигналами по дальнейшей политике ФРС: перспективы ставок влияют на привлекательность рисковых активов, в частности криптовалют. Если стоимость заимствований остается высокой, а смягчение монетарной политики откладывается, биткоину сложнее получить дополнительный импульс к росту.

Дополнительным фактором стало техническое сопротивление. Еще до объявления решения биткоин не смог закрепиться выше $81 700, а его 50-дневная скользящая средняя — около $81 831 — сдерживала дальнейший рост. После неудачной попытки преодолеть этот уровень, цена развернулась вниз.

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Где биткоин может найти поддержку

По данным аналитической платформы Glassnode, на уровне $80 000 в книге заявок Binance оставалось около $3,4 млн. заявок на покупку. В то же время, в диапазоне $78 000−79 000 сосредотачивалось примерно $42 млн заявок — против $24 млн в середине октября. Это может свидетельствовать о потенциально более сильной зоне спроса ниже текущей цены, хотя сами заявки не гарантируют, что покупатели действительно выкупят падение.

Таким образом, крипторинок встретил решение ФРС с ослабленным восходящим импульсом. Ближайшее внимание трейдеров сосредоточено на том, сможет ли биткоин удержать район $79 000−80 000 и вернуться выше $81 000. Дополнительное влияние на настроения могут оказать отчетности крупных технологических компаний и новые сигналы американского центробанка по поводу инфляции и будущих ставок.

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