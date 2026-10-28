Мобильные АЗС в прифронтовых громадах: Минфин предлагает новые правила продажи топлива

Министерство финансов Украины предлагает разрешить продажу горючего с передвижных АЗС на территориях возможных и активных боевых действий. Речь идет также о громадах, где из-за российской агрессии разрушены или прекратили работу по меньшей мере 70% мест розничной торговли горючим.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно законопроекту, особый режим торговли горючим будут вводить по решению областных военных администраций. Для работы операторы должны получить разрешение и лицензию на каждый передвижной акцизный склад. Количество мобильных АЗС в общине не сможет превышать количество стационарных точек продажи горючего, разрушенных или неработающих из-за российской агрессии.

Читайте также: Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 27 октября

Мобильные АЗС должны компенсировать потерю стационарной топливной инфраструктуры. Однако их количество и возможность работы будут определять не только потребности общества, но и решение областной военной администрации и масштабы повреждения местных заправок.

Напомним

В среду, 28 октября, на украинских АЗС продолжили дорожать дизельное топливо и автогаз, в то время как цены на бензин несколько снизились. Средняя стоимость дизеля выросла на 28 копеек — до 104,21 грн за литр, а автогаза — на 57 копеек, до 56,19 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные Минфина .