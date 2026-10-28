Регистрация ООО: какие документы теперь будет проверять государственный регистратор

С 27 октября для регистрации ООО или смены адреса компании нужно подтвердить право на соответствующее помещение. Если регистратор не сможет установить это право, он может отказать в регистрационном действии. О новых правилах рассказал в Facebook налоговый юрист Вадим Оксентюк.

Изменение адреса ООО без подтверждения права на помещение может привести к отказу в регистрации. ФОТО: Pexels

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Новые требования предусмотрены законом № 5020-IX об оценке имущества. Хотя большинство его положений вступит в силу через 18 месяцев, изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц действуют уже с 27 октября.

При создании ООО учредитель должен иметь право собственности или иное вещное право на помещение по указанному адресу. Если компания меняет местонахождение, такое право должно быть у самого юридического лица.

Регистратор будет проверять данные в Государственном реестре прав. По разъяснению Нотариальной палаты, будут учитываться также сведения из старого реестра прав собственности.

Если помещение арендуют или используют на основании договора ссуды без нотариального удостоверения, следует подать оригинал договора или его нотариально заверенную копию. Регистратор проверит, принадлежит ли помещение арендодателю.

«Не установили права — новое основание для отказа», — пояснил Оксентюк в сообщении в Facebook.

Проблемы могут возникнуть, если право собственности на квартиру учредителя не внесено в действующий или старый электронный реестр. Вопросы остаются и в отношении договоров совместного использования, совместной деятельности и аренды части помещения. Закон не дает однозначного ответа на все такие случаи, поэтому многое будет зависеть от практики регистраторов.

Новые правила не касаются компаний, уже зарегистрированных по определенному адресу. Смена директора или участников без изменения местоположения также не требует такой проверки. ФЛП эти требования не затрагивают.

Отказ в регистрации можно обжаловать в Министерстве юстиции в течение 30 дней, но не позднее чем через шесть месяцев.

Перед подачей документов Оксентюк советует проверить наличие записи о праве собственности в реестре. Самый надежный вариант, по его словам, — это заключить договор найма или ссуды непосредственно с собственником помещения.

Проверить документы следует и тем, чьи заявления подали раньше, но которые еще не были рассмотрены. Для таких случаев переходный период закон не предусматривает.

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Напомним

Верховный Суд рассмотрел несколько дел и сформировал четкие правила: в отдельных ситуациях бизнес не обязан применять кассовый аппарат (регистратор расчетных операций, РРО) и это не считается нарушением. Речь идет о расчетах в онлайн-гемблинге, интернет-торговле с полной оплатой после доставки товара и акционных скидках.