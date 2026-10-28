Регистрация ООО: какие документы теперь будет проверять государственный регистратор

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 октября 2026, 19:19 Читати українською

Регистрация ООО: какие документы теперь будет проверять государственный регистратор

С 27 октября для регистрации ООО или смены адреса компании нужно подтвердить право на соответствующее помещение. Если регистратор не сможет установить это право, он может отказать в регистрационном действии. О новых правилах рассказал в Facebook налоговый юрист Вадим Оксентюк.

С 27 октября для регистрации ООО или смены адреса компании нужно подтвердить право на соответствующее помещение.
Изменение адреса ООО без подтверждения права на помещение может привести к отказу в регистрации. ФОТО: Pexels
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые требования предусмотрены законом № 5020-IX об оценке имущества. Хотя большинство его положений вступит в силу через 18 месяцев, изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц действуют уже с 27 октября.

При создании ООО учредитель должен иметь право собственности или иное вещное право на помещение по указанному адресу. Если компания меняет местонахождение, такое право должно быть у самого юридического лица.

Регистратор будет проверять данные в Государственном реестре прав. По разъяснению Нотариальной палаты, будут учитываться также сведения из старого реестра прав собственности.

Если помещение арендуют или используют на основании договора ссуды без нотариального удостоверения, следует подать оригинал договора или его нотариально заверенную копию. Регистратор проверит, принадлежит ли помещение арендодателю.

«Не установили права — новое основание для отказа», — пояснил Оксентюк в сообщении в Facebook.

Проблемы могут возникнуть, если право собственности на квартиру учредителя не внесено в действующий или старый электронный реестр. Вопросы остаются и в отношении договоров совместного использования, совместной деятельности и аренды части помещения. Закон не дает однозначного ответа на все такие случаи, поэтому многое будет зависеть от практики регистраторов.

Новые правила не касаются компаний, уже зарегистрированных по определенному адресу. Смена директора или участников без изменения местоположения также не требует такой проверки. ФЛП эти требования не затрагивают.

Отказ в регистрации можно обжаловать в Министерстве юстиции в течение 30 дней, но не позднее чем через шесть месяцев.

Перед подачей документов Оксентюк советует проверить наличие записи о праве собственности в реестре. Самый надежный вариант, по его словам, — это заключить договор найма или ссуды непосредственно с собственником помещения.

Проверить документы следует и тем, чьи заявления подали раньше, но которые еще не были рассмотрены. Для таких случаев переходный период закон не предусматривает.

Читайте также: В Украине назвали владельца 5 889 компаний: кто возглавил рейтинг Опендатабот

Напомним

Верховный Суд рассмотрел несколько дел и сформировал четкие правила: в отдельных ситуациях бизнес не обязан применять кассовый аппарат (регистратор расчетных операций, РРО) и это не считается нарушением. Речь идет о расчетах в онлайн-гемблинге, интернет-торговле с полной оплатой после доставки товара и акционных скидках.

Суд определил три ситуации, когда бизнес может работать без РРО: онлайн-казино, продажа товаров с полной наложенностью через небанковские финансовые компании и акционные скидки на основной товар за счет стоимости подарка или сопутствующего продукта. Сам факт поступления средств от финансового учреждения, использования игровых фишек или снижения цены не доказывает нарушения — налоговая должна подтвердить его доказательствами. Суд также подчеркнул, что данные кассового аппарата и публикации в СМИ сами по себе не являются достаточным основанием для проверки бизнеса.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами