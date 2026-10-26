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26 октября 2026, 17:20 Читати українською

В Украине назвали владельца 5 889 компаний: кто возглавил рейтинг Опендатабот

В Украине 478 человек владеют или являются конечными бенефициарами не менее 50 компаний каждый. Рекорд принадлежит киевлянину Виталию Ильницкому, на которого зарегистрировано 5889 компаний. Такие данные по состоянию на октябрь 2026 приводит Опендатабот.

В Украине 478 человек владеют или являются конечными бенефициарами не менее 50 компаний каждый.
Почти 6 тысяч компаний на одного человека: в Украине составили рейтинг крупнейших владельцев.
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По данным Единого государственного реестра, в Украине насчитывается 478 массовых владельцев компаний — людей, которые владеют или являются бенефициарами не менее 50 юридических лиц. Больше таких владельцев зарегистрировано в Киеве, а часть имеет адреса на временно оккупированных территориях и в районах активных боевых действий.

Абсолютным лидером рейтинга является Виталий Павлович Ильницкий из Киева, на которого зарегистрировано 5889 компаний. Второе место занимает Руслан Петрович Мерзляков из Донецка с 2221 компанией. На третьем — киевлянин Владислав Анатольевич Мельохин, которому принадлежат 858 компаний.

В пятерку лидеров также вошли Андрей Викторович Пуя из Зинькова на Полтавщине, у которого 799 компаний, и Екатерина Валерьевна Дорошенко из Киева — 674 компании.

В рейтинге десяти крупнейших владельцев также есть Валерий Иванович Ильенко с 637 компаниями, Юрий Сергеевич Пухырь с 571 компанией, Андрей Анатольевич Сосонный с 525 компаниями, Татьяна Анатольевна Свиридюк с 455 компаниями и Валерий Павлович Малахов с 408 компаниями.

Где зарегистрированы массовые владельцы

Больше всего людей с десятками компаний зарегистрировано в столице — 131. В Киевской области таких записей 34, в Днепропетровской области — 27, в Донецкой области — 24, а в Харьковской области — 18.

Отдельно Опендатабот проанализировал адреса владельцев на временно оккупированных территориях. В перечне есть 42 следующие записи: 17 приходятся на Донбасс, 16 — на Луганщину, пять — на Крым и четыре — на Херсонщину.

Среди владельцев с такими адресами больше компаний имеет Руслан Мерзляков из Донецка — 2 221. Далее следуют Давид Игоревич Степанян из Мариуполя, на которого зарегистрировано 205 компаний, и Евгений Сергеевич Гасюков из Хрустального в Луганской области — 171 компания.

Еще восемь записей о массовых владельцах связаны с адресами на территориях активных боевых действий. По две приходятся на Днепропетровщину, Донетчину, Запорожье и Херсонщину.

В этой группе больше компаний имеет Юрий Николаевич Терехов из Херсона — 275. Сергей Геннадиевич Хмелевский из Никополя на Днепропетровщине владеет 255 компаниями, а Дмитрий Леонидович Запада из Херсона — 152.

Что говорят о массовом владении компаниями

Специалист по налоговой и регуляторной политике Экономической экспертной платформы Мирослав Лаба отмечает, что большое количество компаний в собственности или управлении одного человека само по себе не является нарушением закона.

В то же время, по его словам, один человек не может полноценно управлять сотнями или тысячами компаний, поэтому в таких случаях, скорее всего, речь идет о номинальном руководителе.

Лаба отмечает, что для налогового контроля важно устанавливать реальных должностных лиц, осуществляющих хозяйственные операции и отвечающих за исполнение налоговых обязательств. Использование номинальных собственников он называет одним из налоговых рисков, что может свидетельствовать о непрозрачной деятельности и возможных схемах уклонения от налогообложения.

В Опендатаботе также отмечают, что адрес регистрации владельца не обязательно совпадает с местом фактической работы его компаний. Также количество компаний, принадлежащих одному человеку, не доказывает нарушения законодательства.

Напомним

Премьер-министр Сергей Корецкий назвал массовое использование индивидуальных предпринимателей вместо наемных работников и контрабанду через схемы с гуманитарной помощью одними из самых серьезных проблем в борьбе с теневой экономикой. Он также анонсировал усиление контроля за уклонением от уплаты налогов, нелегальным рынком электронных сигарет и махинациями в игорном бизнесе.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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