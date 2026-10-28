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28 октября 2026, 16:00 Читати українською

Повышение зарплат военным до 36 тысяч грн: в Раде заявили о нехватке средств

В Украине рассматривают возможность повышения минимального денежного довольствия военнослужащих с января 2027 года до 36 тысяч гривен. Однако окончательного решения пока нет из-за нехватки бюджетного финансирования. Об этом заявил народный депутат Алексей Леонов в эфире «Утро.LIVE».

В Украине рассматривают возможность повышения минимального денежного довольствия военнослужащих с января 2027 года до 36 тысяч гривен.
В Украине рассматривают возможность повышения минимального денежного довольствия военнослужащих с января 2027 года до 36 тысяч гривен.
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Хватит ли средств на повышение зарплат

По словам Леонова, дефицит государственного бюджета на 2027 год составляет 4,3 трлн грн, а внешнее финансирование на сумму почти $32 млрд до сих пор не подтверждено.

В то же время расходы Украины на один день войны, по оценке депутата, выросли примерно со $140 млн до более чем $190 млн.

Парламентарий подчеркнул, что постоянные российские удары по предприятиям, энергетической инфраструктуре и логистике создают дополнительные риски для выполнения плана бюджетных поступлений.

Поэтому повышение денежного довольствия военных пока остается предложением, реализация которого будет зависеть от поиска дополнительных средств.

Что предлагают в Верховной Раде

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что бюджетный комитет Верховной Рады единогласно поддержал поправку по пересмотру денежного довольствия военнослужащих.

Читайте: Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении

На повышение выплат предлагают направить не менее 200 млрд. грн. Начальная инициатива предполагала увеличение минимального денежного довольствия на 20% — с 30 до 36 тысяч гривен.

Однако по настоянию правительства конкретный процент повышения изъяли из текста поправки. Следовательно, даже ее поддержка не гарантирует увеличения выплат именно до 36 тысяч гривен.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
BigBend
BigBend
28 октября 2026, 16:18
#
«Початкова ініціатива передбачала збільшення мінімального грошового забезпечення на 20% — із 30 до 36 тисяч гривень.» Мінімальне ГЗ зараз на рівні 21 тис. грн., звідки ця пурга про 30 тис.
+
0
Три літри
Три літри
28 октября 2026, 17:33
#
Знов ти прийшов обговорити зарплати яких не існує…
+
+15
lider2000
lider2000
28 октября 2026, 16:59
#
Во времена второй мировой воевали бесплатно, рабам вообще деньги не положены.
+
+45
TAN72
TAN72
28 октября 2026, 17:13
#
Фарш меньше штуки
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
28 октября 2026, 18:35
#
Ці шалені гроші тільки розгонять інфляцію, для чого це все!)))
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