Повышение зарплат военным до 36 тысяч грн: в Раде заявили о нехватке средств

В Украине рассматривают возможность повышения минимального денежного довольствия военнослужащих с января 2027 года до 36 тысяч гривен. Однако окончательного решения пока нет из-за нехватки бюджетного финансирования. Об этом заявил народный депутат Алексей Леонов в эфире «Утро.LIVE».

В Украине рассматривают возможность повышения минимального денежного довольствия военнослужащих с января 2027 года до 36 тысяч гривен.

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Хватит ли средств на повышение зарплат

По словам Леонова, дефицит государственного бюджета на 2027 год составляет 4,3 трлн грн, а внешнее финансирование на сумму почти $32 млрд до сих пор не подтверждено.

В то же время расходы Украины на один день войны, по оценке депутата, выросли примерно со $140 млн до более чем $190 млн.

Парламентарий подчеркнул, что постоянные российские удары по предприятиям, энергетической инфраструктуре и логистике создают дополнительные риски для выполнения плана бюджетных поступлений.

Поэтому повышение денежного довольствия военных пока остается предложением, реализация которого будет зависеть от поиска дополнительных средств.

Что предлагают в Верховной Раде

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что бюджетный комитет Верховной Рады единогласно поддержал поправку по пересмотру денежного довольствия военнослужащих.

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На повышение выплат предлагают направить не менее 200 млрд. грн. Начальная инициатива предполагала увеличение минимального денежного довольствия на 20% — с 30 до 36 тысяч гривен.

Однако по настоянию правительства конкретный процент повышения изъяли из текста поправки. Следовательно, даже ее поддержка не гарантирует увеличения выплат именно до 36 тысяч гривен.