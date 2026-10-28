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28 октября 2026, 12:32 Читати українською

Прибыль +30%, но акции дешевеют: швейцарский гигант UBS ускоряет выкуп акций на $3 млрд

Швейцарский банк UBS за девять месяцев заработал $8,53 млрд, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Третий квартал получился несколько слабее прогноза: $2,69 млрд вместо ожидаемых $2,71 млрд. Несмотря на это, банк ускоряет выкуп собственных акций на $3 млрд и хочет завершить его до февраля. Акции UBS на открытии торгов 28 октября подешевели на 1,7%. То, как быстро банк выкупит акции, будет зависеть от его результатов и решения швейцарского парламента относительно требований к капиталу.

Швейцарский банк UBS за девять месяцев заработал $8,53 млрд, что почти на 30% больше, чем в прошлом.
Прибыль UBS выросла почти на треть, но банк немного не дотянул до прогноза. Фото: Pexels
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Об этом пишут Forbes España и Reuters .

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Квартал оказался слабее общего темпа.

За девять месяцев выручка UBS выросла на 10,3%, до $41,29 млрд. Отдача на капитал (RoE) повысилась с 10% в прошлом году до 12,6%, а отдача на материальный капитал (RoTE) — с 10,8% до 13,6%. Итог за этот период выглядит уверенно.

Третий квартал скромнее. Прибыль составила $2,69 млрд, что на 8,4% больше, чем год назад; выручка составила $13,35 млрд (+4,6%). Если вычесть квартал из девятимесячного результата, на первые два квартала придется около $5,8 млрд, то есть в среднем по $2,9 млрд. Третий квартал оказался ниже этой отметки, а прибыль в нем выросла более чем в три раза медленнее, чем за весь период.

Прогноз в $2,71 млрд составил сам банк на основе оценок аналитиков. По данным Reuters, результат в целом соответствует ожиданиям, и превысить их UBS не удалось. В RBC отчет оценили как «смешанный: базовая выручка в целом соответствует оценкам, но выручка подразделения управления состоянием ниже ожиданий».

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Кредитный ущерб и запас капитала

Показатели кредитного риска демонстрируют разнонаправленную динамику. За девять месяцев расходы на кредитный риск сократились на 16,4%, до $305 млн. Однако только за третий квартал кредитный ущерб составил $114 млн, что на 11,8% больше, чем в прошлом году.

Коэффициент капитала первого уровня (CET1) в конце квартала составил 14,7% против 14,4% в предыдущем квартале и 14,8% год назад. Таким образом, за год он практически не изменился, хотя прибыль выросла почти на треть. В третьем квартале банк выкупил собственные акции на $1,8 млрд.

Выкуп более быстрый, но не безусловный

UBS сразу предостерег, что объем и темпы выкупа будут зависеть от финансовых результатов и краткосрочных перспектив. Банк также хочет удерживать CET1 на уровне около 14% и ожидает большей ясности в том, что решит парламент Швейцарии относительно капитализации иностранных дочерних компаний.

Об этом говорилось и в комментарии главного исполнительного директора Серджо Эрмотти. По его словам, «во все более сложной рыночной среде наш прочный результат в третьем квартале еще раз показал преимущества диверсифицированной глобальной бизнес-модели и дисциплинированного исполнения». Относительно новых регуляторных требований он сказал: «Мы и дальше будем принимать в этом конструктивное участие, надеясь, что парламент найдет решение, которое поддержит финансовую стабильность страны без чрезмерных затрат для акционеров, клиентов и работников UBS и без влияния на долгосрочную конкурентную позицию банка».

В четвертом квартале UBS ожидает типичного для сезона снижения объемов операций по всем направлениям бизнеса. Год банк хочет завершить с показателем CET1 на уровне около 14% или очень близко к нему, учитывая возможное резервирование под первую часть выкупов, запланированных на 2027 год.

Credit Suisse почти позади, а инвесторы насторожены

Интеграция Credit Suisse, который UBS приобрел в 2023 году, идет по плану и должна быть практически завершена до конца этого года. Валовое сокращение расходов уже достигло $13,2 млрд, из них $600 млн пришлось на третий квартал. Общую экономию банк теперь оценивает в $13,7 млрд против предыдущих примерно $13,5 млрд. До новой цели осталось около $500 млн, что меньше, чем UBS сэкономил только за последний квартал.

Отчет UBS вышел в день, когда отчитывались сразу несколько европейских банков. По данным Reuters, Deutsche Bank, BNP Paribas и Santander превысили прогнозы по прибыли, а UBS показал результат в пределах ожиданий. Инвесторы и без того нервничают: европейский банковский индекс за месяц до 28 октября потерял около 10% из-за опасений относительно уязвимости банков к долгу стран еврозоны, а во вторник настроения дополнительно ухудшил более слабый, чем ожидалось, отчет HSBC.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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