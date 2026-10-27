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27 октября 2026, 20:20 Читати українською

Увольнение во время службы в ВСУ: должен ли работодатель сохранять за работником должность

Работник заключил контракт с ВСУ, а срок его трудового договора с работодателем истек. Может ли работодатель уволить такого работника, если тот продолжает служить, и должен ли сохранять за ним должность? На эти вопросы ответил Верховный Суд, рассмотрев дело № 757/31954/23-ц .

Работник заключил контракт с ВСУ, а срок его трудового договора с работодателем истек.
Увольнение во время службы в ВСУ: должен ли работодатель сохранять за работником должность? ФОТО: facebook.com/CourtGovUa
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Сотрудник театра оперетты заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины в марте 2022 года. К тому моменту он уже почти 11 лет работал в театре, а вскоре должен был завершиться и срок его трудового контракта. В июне 2023 года работодатель прекратил с ним трудовые отношения по истечении срока действия договора.

Артист обжаловал увольнение в суде. Он настаивал, что во время военной службы за ним должны сохраняться место работы и должность. Верховный Суд рассмотрел спор и определил, какие трудовые гарантии действуют в сложившейся ситуации.

Почему театр прекратил контракт

Мужчина работал артистом-вокалистом и ведущим мастером сцены Киевского национального академического театра оперы и балета в Киеве с 1 сентября 2011 года. В июне 2017 года он заключил контракт с театром на три года. Впоследствии его продлили до 30 июня 2023 года.

В марте 2022 года артист подписал контракт о прохождении военной службы до объявления демобилизации и присоединился к ВСУ. Он получил звание солдата и должность артиста высшей категории оркестрового взвода образцово-показательного оркестра ВСУ.

Театр уволил его от работы на время службы с сохранением места работы, должности и среднего заработка. Однако в июле 2022 года выплата среднего заработка была прекращена.

Перед завершением трудового контракта театр обратился в Министерство экономики Украины, чтобы выяснить, может ли прекратить его действие по истечении срока, несмотря на военную службу работника. В ответе от 27 апреля 2023 года министерство отметило, что трудовой договор с работником, призванным на военную службу, за которым сохраняется место работы и должность, может быть прекращен по истечении срока его действия.

В мае 2023 года театр сообщил артисту о намерении не продлевать контракт, а 29 июня издал приказ о его прекращении с 30 июня.

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Как суды рассматривали дело

Артист потребовал отменить приказ о прекращении контракта, восстановить его в должности и взыскать 46 900 грн морального вреда.

Печерский районный суд Киева 14 марта 2024 года частично удовлетворил иск: постановил взыскать с театра 2 000 грн морального вреда, но отказал в отмене приказа и восстановлении на работе.

При рассмотрении дела театр изменил свой приказ. В январе 2024 года работодатель определил, что днем фактического увольнения артиста будет считаться последний день его военной службы, а в этот период за ним будут сохраняться место работы и должность.

Апелляционный суд в октябре 2024 года отменил решение первой инстанции в части прекращения контракта и признал соответствующий приказ незаконным. В то же время в восстановлении артиста в должности отказал, поскольку срок его трудового контракта истек, а стороны его не продлили. Компенсацию морального вреда апелляционный суд увеличил до 10 000 грн.

Театр обжаловал решение в Верховном Суде.

Что решил Верховный Суд

12 февраля 2025 г. Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу театра, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Суд отметил, что за работниками, проходящими военную службу по контракту, во время особого периода сохраняются место работы и должность. Эта гарантия действует до завершения особого периода или до дня фактического увольнения со службы.

В то же время Верховный Суд учел, что театр еще при рассмотрении дела самостоятельно изменил приказ: определил днем фактического увольнения последний день военной службы и предусмотрел сохранение за артистом места работы и должности. Этот приказ не был обжалован и оставался в силе.

Поэтому суд согласился с выводом первой инстанции: оснований для повторной отмены первоначального приказа и восстановления артиста на работе не было, поскольку работодатель уже восстановил его право на сохранение места работы и должности.

Театр должен выплатить работнику 2 000 грн морального ущерба. Верховный Суд согласился с определенной первой инстанцией суммой, учитывая обстоятельства дела и то, что впоследствии работодатель самостоятельно исправил приказ.

Верховный Суд подтвердил право работника на сохранение места работы и должности во время военной службы. Решение касалось конкретного спора, в котором работодатель до завершения судебного разбирательства изменил приказ и восстановил соответствующие гарантии.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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