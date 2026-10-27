Украинцам обещают вознаграждение за перенос потребления электроэнергии на непиковые часы

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект изменений, позволяющий потребителям получать вознаграждение за гибкое использование электроэнергии. Речь идет о переносе части потребления с часов наибольшей нагрузки на периоды, когда спрос на электричество ниже.

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Кто поможет внедрить систему вознаграждений

Новый механизм предполагает участие агрегаторов — компаний, объединяющих возможности разных потребителей и помогающих регулировать нагрузку на энергосистему. Если потребитель изменит объемы или график использования электроэнергии в соответствии с условиями договора, он сможет получать за это плату.

Для участия в программе не нужно менять поставщика электроэнергии. Потребитель будет заключать два отдельных договора: с поставщиком — на получение электричества, а с агрегатором — на участие в управлении спросом и выплату вознаграждения.

К примеру, предприятие сможет перенести часть производственных операций на часы меньшей нагрузки. Домохозяйство, в свою очередь, сможет изменять время работы электроприборов. Если такие действия будут удовлетворять условиям договора с агрегатором, потребитель будет иметь право на вознаграждение.

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Зачем это нужно энергосистеме

Перенос потребления поможет уменьшать нагрузку в часы пикового спроса, более эффективно использовать существующие генерирующие мощности и поддерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии.

Проект постановления НКРЭКУ определяет правила взаимодействия потребителей с агрегаторами, требования к договорам, порядок расчетов и информирование участников.

Документ подготовили во исполнение Закона Украины № 4834-IX в рамках адаптации украинского энергетического законодательства к европейским правилам.

Речь идет о проекте изменений, а не об уже запущенной программе выплат. НКРЭКУ планирует обнародовать документ на своем официальном сайте, чтобы получить замечания и предложения и провести открытое обсуждение.

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