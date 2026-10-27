От многодетных родителей до забронированных работников: кто может выехать из Украины во время военного положения

Круг мужчин, имеющих право выезжать за границу во время военного положения, охватывает несколько десятков категорий. Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Для одних возможность пересечь границу зависит от возраста, для других — от состояния здоровья, семейных обстоятельств, работы, бронирования или служебной командировки. В то же время, отсрочка от мобилизации не всегда автоматически дает право на выезд: основание должно соответствовать правилам пересечения государственной границы.

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По данным Госпогранслужбы, с начала 2026 года по 5 августа границу Украины в обоих направлениях пересекли почти 20,7 млн человек. Из них около 18 млн. составляли граждане Украины. Это самое количество связей, а не уникальных людей: один человек мог пересекать границу несколько раз.

По данным Опендатабота, приведенным «Минфином», за первое полугодие украинцы осуществили 14,01 млн пересечений границы. За это время 7,13 млн. выездов пришлось на граждан Украины, а возвратов было 6,89 млн. Разница — примерно 244,3 тыс. человек, которые на момент подсчета еще не вернулись. Это не значит, что все они окончательно уехали из страны: часть может вернуться позже.

Кто имеет право уехать за границу

Правила пересечения границы предусматривают исключения для разных жизненных и профессиональных ситуаций. Основные категории таковы.

Мужчины от 18 до 22 лет включительно. Они могут выезжать за границу во время военного положения по общему правилу. Для этого необходим паспортный документ для выезда за границу и военно-учетный документ — бумажный или электронный. Исключения предусмотрены для отдельных должностных лиц, на которые распространяются специальные ограничения.

Мужчины, не подлежащие мобилизации по состоянию здоровья или другим законным основаниям. Возможность выезда зависит от конкретного статуса и подтверждающих документов. В частности, значение может иметь установленная инвалидность, заключение о непригодности к военной службе или другие обстоятельства, прямо предусмотренные правилами. Самого устного объяснения или документа об отсрочке может оказаться недостаточно.

Родители троих и более детей и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка. Для многодетных родителей важно подтвердить отцовство и семейные обстоятельства. Отдельные правила действуют для родителей, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей, а также для опекунов и других законных представителей в определенных случаях.

Мужчины, сопровождающие людей с инвалидностью или нуждающихся в постоянном уходе. Право на выезд может возникать, когда человек сопровождает жену или другого близкого родственника с инвалидностью или осуществляет уход за лицом, нуждающимся в этом. Требования зависят от родственных связей, статуса сопровождаемого человека и документов, подтверждающих основание для поездки.

Забронированные работники. Бронирование предоставляет отсрочку от призыва, но не означает автоматического разрешения на пересечение границы. Возможность поездки зависит от категории работника, целей выезда и установленных для него условий. Для части работников выезд в отпуск возможен при наличии надлежаще оформленных документов и согласования работодателя.

Водители, моряки и работники отдельных отраслей. Отдельные правила предусмотрены для водителей, выполняющих международные перевозки или гуманитарные миссии, членов экипажей судов, а также работников железнодорожного и авиационного транспорта. Для таких поездок важны не только профессия или место работы, но и документы, цели и условия выезда. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, следующие для работы на морских судах или прохождения практики, должны подтвердить соответствующее основание.

Спортсмены, тренеры, артисты и другие участники официальных мероприятий. Выезд может быть разрешен для участия в международных соревнованиях, культурных событиях, профессиональных мероприятиях или официальных командировках. В таких случаях необходимы документы, подтверждающие цель поездки и соответствующий статус.

Отдельные должностные лица и военнослужащие. Для представителей государственных органов и местного самоуправления могут действовать специальные ограничения — в частности, выезд в служебную командировку. Для военнослужащих предусмотрен отдельный порядок, зависящий от основания поездки и решений уполномоченных органов.

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Какие документы нужно подготовить

Набор документов зависит от категории, к которой относится человек, и цели поездки. Чаще всего нужно иметь:

паспортный документ, дающий право на выезд за границу;

военно-учетный документ — если это предусмотрено для соответствующей категории;

документы, подтверждающие основание для пересечения границы: например, инвалидность, родственные связи, наличие детей, право на уход или служебную цель поездки;

для работников отдельных профессий — документы работодателя, подтверждение международного рейса, участия в мероприятии или других законных целей выезда.

Перед поездкой следует проверить актуальную редакцию Правил пересечения государственной границы и выяснить, какие документы нужны в конкретной ситуации. Основной нормативный документ — постановление Кабинета Министров № 57

Как мы писали: Кабмин разрешил мужчинам от 18 до 22 лет уезжать за границу