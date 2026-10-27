Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за девять месяцев 2026 года передало правоохранительным органам 59 материалов и обоснованных выводов по активам на общую сумму 598,8 млн грн. Речь идет о возможном незаконном обогащении, несоответствии в декларациях и имуществе, происхождение которого требует судебной оценки.
От руководителей полиции до главного психиатра: НАПК передало дела об активах на сотни миллионов гривен
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Среди фигурантов производств — главный психиатр Вооруженных сил Украины, должностные лица ГСЧС, полиции, СБУ и военных структур.
По данным НАПК, по делам о незаконном обогащении шестерым должностным лицам уже сообщили о подозрении, а в отношении других фигурантов обвинительные акты передали в суд. Отдельно агентство передало материалы для возможного взыскания необоснованных активов в доход государства. В то же время выявленные признаки нарушений и передача дел в суд сами по себе не означают, что вина каждого фигуранта уже доказана.
Незаконное обогащение: подозрения и обвинительные акты
Из общего количества материалов 22 обоснованные выводы касались возможного незаконного обогащения на 392,4 млн. грн. По результатам их рассмотрения правоохранители сообщили о подозрении шести декларантам.
Среди должностных лиц, в отношении которых досудебное расследование продолжается:
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начальник продовольственной службы тыла логистики одной из воинских частей;
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бывший начальник Управления СБУ в Николаевской области;
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командующий логистикой Командование Воздушных сил ВСУ.
Еще по шести фигурантам расследование завершили, а обвинительные акты направили в суд. Среди них — главный психиатр ВСУ, возглавлявший психиатрическую клинику Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь».
В этот перечень вошли бывший начальник аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Запорожской области, эксначальник Главного управления ГСЧС в Винницкой области, председатель военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП, бывший заместитель начальника
Недостоверные декларации: более 380 млн. грн.
Отдельное направление мониторинга возможно внесение ложных сведений в декларации. За январь-сентябрь НАПК передало 36 обоснованных выводов относительно вероятного недостоверного декларирования более чем на 380,5 млн грн.
Обвинительные акты в таких производствах уже направили в суд по пяти декларантам. В их числе снова фигурируют бывший главный психиатр ВСУ, эксначальник ГУ ГСЧС в Винницкой области, бывший руководитель криминальной полиции Кировоградщины и заместитель начальника полиции Полтавской области. Также в суд передали дело в отношении бывшего начальника управления логистики и материально-технического обеспечения
Кроме того, НАПК передало материалы о возможных административных нарушениях, связанных с финансовым контролем, на 3,33 млн грн.
Имущество на 206 млн грн могут взыскать в доход государства
Еще 37 материалов на 206,4 млн грн агентство направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Прокуроры должны решить вопрос об обращении в суд с исками по признанию активов необоснованными и их взысканию в пользу государства.
За девять месяцев 2026 года прокуроры САП на основании материалов НАПК подали в Высший антикоррупционный суд 15 таких исков на общую сумму 81,9 млн. грн.
В этот же период ВАКС принял 17 решений о признании активов необоснованными на общую сумму 118,92 млн. грн. Среди должностных лиц, активы которых стали предметом таких решений, НАПК называет заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП — начальника сектора мобилизационно-оборонной работы. Речь идет об активах на 1,92 млн грн.
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Также в перечне — начальник отдела управления Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции, активы которого оценены в 1,8 млн грн, и начальник Юго-Восточного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции с активами на 3,29 млн грн.
Мониторинг образа жизни является одним из инструментов НАПК для проверки того, соответствуют ли активы должностных лиц и связанных с ними лиц законным доходам. Результаты таких проверок могут стать основанием для уголовного производства или гражданского иска о взыскании имущества в доход государства.
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