Где молодые европейцы зарабатывают больше всего — и почему цифры могут вводить в заблуждение

Широкие протесты в Европе с активным участием молодежи заставили искать ответ на вопрос, чем недовольно поколение зуммеров. Выяснилось, что статистически высокие семейные доходы не отражают реального положения вещей, когда для 18−24 годовых собственное жилье, образование и социальная поддержка становятся все менее доступными. Об этом говорится в анализе Euronews Business на основе данных Eurostat за 2025 год.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Eurostat сравнивал не личные зарплаты молодых людей, а медианный эквивалентный доход домохозяйств, в которых они живут. Это совокупные доходы после уплаты налогов и отчислений, включая социальные выплаты, скорректированные на размер и состав семьи.

Самый высокий показатель зафиксировали в Швейцарии — €52 206. Далее следуют Люксембург из €43 028 и Австрия с €37 299. Среди крупнейших экономик Е С Германия опередила Францию с показателем €26 330, тогда как в Италии он составил €20 315, а в Испании — €33.

Однако высокий доход домохозяйства не обязательно означает, что молодой человек сам хорошо зарабатывает. Если она живет с родителями, в ее финансовое положение статистически относят ресурсы всей семьи.

Во Франции этот показатель для домохозяйств с молодыми людьми в возрасте 18−24 лет в 2025 году составил €23 850. Это выше среднего показателя ЕС — €21 482. По этому критерию Франция заняла 11-е место среди 34 европейских стран. Но количество недовольных своей жизнью молодых французов оказалось больше, чем в менее богатых странах.

Почему молодежь с более высокими доходами может быть менее самостоятельной

В странах, где молодые люди дольше остаются с родителями, их доходы на бумаге могут выглядеть более высокими благодаря совместному семейному бюджету. В то же время, это может свидетельствовать о трудностях с арендой жилья, его покупкой или финансированием самостоятельной жизни.

И наоборот: после переезда от родителей молодой человек формирует отдельное домохозяйство, а его собственные доходы могут быть значительно ниже семейных ресурсов, которыми он пользовался раньше.

Именно поэтому показатель доходов домохозяйств нельзя рассматривать как рейтинг возможностей молодежи. Он не отвечает непосредственно на вопрос, может человек оплачивать жилье, учиться, найти работу и обеспечивать себя без помощи родителей.

Читайте также: Жилье в Европе дорожает быстрее инфляции: где цены выросли больше всего



Почему Финляндия имеет самый большой разрыв

В Финляндии медианный эквивалентный доход домохозяйств с молодыми людьми составил €22 277, тогда как для всего населения — €29 740. Следовательно, показатель молодежи равнялся лишь 74,9% от общенационального уровня.

Для сравнения, в Дании этот показатель составил 78,3%, в Норвегии — 82,7%, в Люксембурге — 86%, а в Швеции — 88,2%.

Однако эксперты предостерегают от вывода, что финская молодежь поэтому обязательно живет хуже. В странах Северной Европы государственная политика активнее поддерживает самостоятельность молодых людей, поэтому они чаще покидают родительский дом раньше. После переезда их доходы оцениваются отдельно от родителей, что увеличивает разрыв с общенациональным показателем.

По данным Eurostat, в 2025 году доля молодых взрослых в возрасте 18−34 лет, проживавших по меньшей мере с одним родителем или связанных с доходом такого домохозяйства, в странах Северной Европы была одной из самых низких в ЕС — от 16,6% до 25,1%. В Германии она составила 32,1%, в то время как в Хорватии достигла 75,3%.

Следовательно, более низкий доход молодежных домохозяйств в Финляндии отчасти отражает не только уровень благосостояния, но и другую модель перехода к взрослой жизни. Важно, может ли молодой человек позволить себе жить отдельно, даже если его личный доход поначалу невысок.

Как мы писали: Аренда жилья в Европе взлетела на 40% за год: в каких странах квартиры дорожают быстрее всего