«Долг 0 грн» в приложении ничего не гарантирует: почему банк насчитал 12 000 грн процентов на закрытую кредитку

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о роботе банков в сентябре 2026 г ода. Им стал клиент Райффайзен Банка Иван Питык, который пожаловался на начисление 12 272,30 грн процентов по кредитной карте после того, как он вовремя погасил задолженность в пределах льготного периода.

Клиент утверждает, что 24 и 25 августа 2026 года перевел через Paysend соответственно 29 866,09 грн и 22 187,89 грн.

«В приложении MyRaif транзакции получили официальный статус «Выполнено», баланс полностью восстановился, а долг стал «0 грн», — пишет пользователь.

Однако, по его словам, 26 августа банк провел дополнительную операцию «Пересчет за PAYS*HAVRYLETS» на сумму 386,74 грн. Он считает, что из-за этой операции система отменила льготный период и насчитала проценты за весь расчетный месяц.

Клиент также утверждает, что 28 августа банк компенсировал отрицательный баланс внутренней операцией на 696,42 грн, после чего лимит был восстановлен. Но на этом история не окончилась.

«…12 тысяч процентов система так и оставила висеть», — возмущается Иван Питык.

По словам клиента, служба поддержки отказала в отмене начислений, а первую письменную претензию не рассмотрели из-за, якобы, невозможности идентифицировать заявителя.

Чтобы выяснить подробности этого случая, «Минфин» обратился в Райффайзен Банк с запросом, но на момент публикации статьи ответа от финучреждения не было получено.

Что говорит юрист

Как объясняет адвокат юридической компании «Приходько и партнеры» Илья Колесник, правомерность начисления процентов зависит прежде всего от условий договора о льготном периоде и фактического движения средств по кредитной карте.

Важно различать дату инициирования перевода через Paysend и дату, когда денежные средства фактически зачислили на счет для погашения задолженности. Значения имеют также расчетный период, дата проведения корректирующей операции и то, влияла ли она на сумму долга, которую клиент должен был погасить для сохранения льготного периода.

«Если корректировочная операция относится к тому же расчетному периоду, банк может считать, что задолженность не погашена полностью, и начислить проценты, согласно договору», — отмечает эксперт.

В то же время сам факт проведения внутренней операции еще не доказывает, что начисления правильные: нужно проверить ее содержание и расчет.

Отражение нулевой задолженности в приложении, по словам адвоката, также не является окончательным подтверждением того, что у банка нет оснований для дальнейшего перерасчета. Однако клиент вправе потребовать объяснения, почему после отражения нулевого долга провели корректировку и как она повлияла на льготный период. В этом помогут: договор и паспорт кредита, выписка с датами операций и датами проведения, расчет процентов, платежные квитанции Paysend с подтверждением зачисления, скриншоты приложения.

Чтобы обжаловать начисленные проценты, Илья Колесник советует обратиться в банк и «подать письменную претензию так, чтобы ее было нельзя «не идентифицировать»: через приложение, на почту банка с копией удостоверяющего личность документа или с электронной подписью. Требования: объяснить операцию, предоставить расчет процентов, отменить или пересчитать начисление.

Если банк откажется пересматривать начисления или не предоставит обоснованный ответ, клиент может обратиться с жалобой в НБУ. Другой вариант — судебная защита, если документы будут подтверждать безосновательность начисленной суммы.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.