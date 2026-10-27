В Киеве запускают дополнительные рейсы городской электрички: как будет курсировать метро после удара по Южному мосту

В Киеве с вечера 27 октября планируют оперативно запустить дополнительные рейсы Kyiv City Express в час пик. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

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Запуск дополнительных рейсов должен помочь пассажирам передвигаться по городу после повреждения инфраструктуры метро в результате российского ракетного удара по Южному мосту.

Глава правительства также призвал киевские власти контролировать пассажиропоток и при необходимости организовывать дополнительные наземные маршруты к продолжающим работать станциям метро и городской электрички.

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Из-за повреждений зеленая ветвь метро сейчас курсирует только на участке от «Сырца» до «Выдубичей». На отрезке от «Выдубичей» до «Красного хутора» движение поездов приостановлено, а станции используют как укрытие.

Точные сроки возобновления движения на закрытом участке зеленой линии пока не сообщают.

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