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27 октября 2026, 13:47 Читати українською

Торговый дефицит Украины превысит $70 млрд: какие прогнозы на 2026-2027 годы

Украина по итогам 2026 года будет иметь отрицательный торговый баланс объемом свыше $70 млрд. На это влияют закупки вооружения и энергетического оборудования, необходимых для страны во время войны, а также рост некритического импорта с $13 млрд до $21 млрд. Как сообщает Интерфакс Украина, об этом заявил министр экономики и окружающей среды Киева.

Украина по итогам 2026 года будет иметь отрицательный торговый баланс объемом свыше $70 млрд.
Разрыв между импортом и экспортом растет
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По словам министра, в таких условиях особое значение приобретает государственная программа «Сделано в Украине» и поддержка украинских производителей. Их задача — уменьшить зависимость от импортных товаров и заместить часть иностранной продукции товарами внутреннего производства.

В то же время прогнозы по торговому дефициту Украины на 2026−2027 годы отличаются.

По обновленной оценке инвестиционной группы ICU, в этом году дефицит может составить $87,4 млрд, или 38,8% ВВП. В 2027 году показатель прогнозируют на уровне $74,3 млрд или 32,2% ВВП. Среди причин — ограничение экспорта из-за блокирования морских путей и стремительного роста импорта вооружения.

Читайте также: Экспорт длинного металлопроката из Украины обвалился на 81% в сентябре

В проекте государственного бюджета на 2027 год Министерство финансов закладывает несколько иные показатели. По его оценке, отрицательное сальдо торговли в 2026 году составит $69,19 млрд, а в 2027 году увеличится до $79,66 млрд из-за опережающего роста импорта.

Как мы писали: $4,46 млрд от экспорта: ИТ приносит каждый восьмой доллар в страну

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
27 октября 2026, 15:08
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Це ж майже перемога))
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