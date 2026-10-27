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27 октября 2026, 11:05 Читати українською

Украина планирует создать собственную систему спутниковой связи с помощью ICEYE и Nokia

Министерство обороны Украины, финская компания ICEYE и телекоммуникационная корпорация Nokia подписали меморандум о намерениях по разработке собственной защищенной системы спутниковой связи. Она должна обеспечить Украине стабильную связь даже при повреждении или блокировании наземных сетей. Об этом сообщает Спейс-Информ.

Министерство обороны Украины, финская компания ICEYE и телекоммуникационная корпорация Nokia подписали меморандум о намерениях по разработке собственной защищенной системы спутниковой связи.
Украина планирует свою спутниковую связь
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Документ предусматривает изучение возможностей создания спутниковой инфраструктуры, находящейся под контролем Украины. Речь идет о защищенной системе с высокой пропускной способностью, которую можно использовать для нужд обороны и других критически важных задач.

Участники проекта отмечают, что стране важно контроль над собственными средствами связи, спутниками, наземной инфраструктурой и терминалами. Такая система должна дополнить наземные сети и обеспечивать коммуникацию в ситуациях, когда обычная связь недоступна.

Гендиректор и соучредитель ICEYE Рафал Моджевский заявил, что Украине требуются защищенные спутниковые коммуникации, которыми она сможет самостоятельно управлять. По его словам, у компании есть опыт быстрого развертывания спутниковых систем и продолжит поддерживать Украину.

В Nokia также отмечают, что спутниковые сети могут поддерживать связь при выходе из строя наземной инфраструктуры. Сотрудничество должно помочь Украине усилить устойчивость коммуникаций и контроль над критически важными системами.

Украина сотрудничает с ICEYE с 2022 года

Новая инициатива продолжает сотрудничество Украины с ICEYE, которое началось после полномасштабного вторжения России. В августе 2022 года компания заключила соглашение с благотворительным фондом Сергея Притулы: Украина получила возможность использовать возможности одного из спутников ICEYE и доступ к данным всей спутниковой группы компании. Это дало возможность украинским военным получать радиолокационные снимки важных участков местности.

В июле 2024 г. Министерство обороны Украины и ICEYE подписали меморандум об углублении сотрудничества в сфере дистанционного зондирования Земли и космической разведки. В ноябре того же года Минобороны, ICEYE и немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключили контракт на использование спутниковых данных для нужд сил обороны. В январе 2026 года ICEYE сообщила о новом соглашении, предусматривающем расширение сотрудничества и последующую поставку Украине спутниковых снимков высокого разрешения.

Читайте также: Роман Химич: «Враг накапливает Starlink для массированных атак нашего тыла?»

Почему Украине нужна собственная спутниковая связь

Развитие собственной инфраструктуры происходит на фоне зависимости Украины от иностранных спутниковых сервисов, в частности, Starlink компании SpaceX. Такая связь имеет важное значение для военных, особенно там, где наземные сети повреждены или недоступны.

Осенью 2026 года, по сообщениям, ограничение скорости для терминалов Starlink повлияло на возможность их использования на подвижных платформах, в том числе беспилотниках. Украинские чиновники также заявляли, что часть ограничений продолжает действовать, несмотря на сообщения о возможных изменениях условий работы сервиса.

В то же время подписанный меморандум с ICEYE и Nokia пока свидетельствует о намерении исследовать и разработать соответствующие решения, а не о запуске готовой украинской системы спутниковой связи. Срок реализации проекта и его технические параметры в сообщении не уточняются.

Как мы писали: Сенатор США требует расследовать ограничение Starlink для Украины после удара России по трем киевским ТЭЦ

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
27 октября 2026, 15:06
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Шо, опять супутник? вже ж мільярди збирали, запускали — і де вони?))
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