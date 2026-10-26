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26 октября 2026, 19:10 Читати українською

Доллар по 46 грн и военные облигации: экономист посоветовал украинцам, куда вкладывать деньги

Колебания валютного курса заставляют украинцев задумываться, как сохранить сбережения и не потерять их из-за обесценивания гривны. Инвестиционный банкир Сергей Фурса в интервью Евгении Кутновой объяснил, при каких условиях гривна может оставаться относительно стабильной, а также назвал инструменты для сохранения сбережений.

Колебания валютного курса заставляют украинцев задумываться, как сохранить сбережения и не потерять их из-за обесценивания гривны.
Фурса назвал главное условие стабильности гривны и объяснил, во что выгоднее вкладывать деньги
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Будет ли доллар по 46 грн

До конца года курс доллара может приблизиться к 46 грн, однако этот сценарий не гарантирован. По словам Сергея Фурсы, постепенное ослабление гривны ожидаемо, а Национальный банк будет пытаться сдерживать его, чтобы не усиливать инфляцию.

«Мы, например, прогнозировали, как Dragon Capital, что к концу года курс будет 46», — рассказал Фурса.

Вместе с тем он отметил, что сейчас не уверен, достигнет ли доллар этой отметки.

Банкир объяснил, что в условиях войны умеренная девальвация является нормальной. В то же время курс зависит не только от ситуации на валютном рынке, но и от способности государства получать международное финансирование.

«Для нас задача — борьба с инфляцией. Инфляция ускорилась, и более стабильный курс гривны является инструментом для сдерживания роста цен», — сказал он.

На цены, по словам Фурсы, давят российские удары, а также стоимость нефти и дизельного горючего. Поэтому Национальный банк, предположительно, будет ограничивать темпы ослабления гривны.

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От чего зависит стабильность гривны

Одним из ключевых факторов является международная финансовая помощь. Если Украина выполнит взятые на себя обязательства и получит необходимое финансирование, Национальному банку не придется прибегать к эмиссии гривны для покрытия потребностей государства.

«Базовый сценарий предполагает, что мы выполняем все взятые на себя обязательства, и Нацбанку не придется включать печатный станок», — сказал Фурса.

В то же время он обратил внимание на риск задержки средств из-за отсутствия политической воли для борьбы с коррупцией и развития независимых институтов.

Если международного финансирования не будет хватать и государству придется покрывать потребности с помощью эмиссии, последствия для гривны могут быть более серьезными.

«Мы видели это уже в 2022 году: тогда мы печатали гораздо меньше 20 миллиардов долларов, и тогда произошла значительная девальвация, что привело к значительному ускорению инфляции», — напомнил банкир.

На валютный курс влияет и соотношение доллара и евро. Фурса пояснил, что укрепление американской валюты по отношению к европейской частично отражается на курсе гривны к доллару. В то же время в течение последнего месяца гривня укреплялась по отношению к евро.

Военные облигации вместо покупки валюты

Для украинцев, желающих сохранить сбережения, Фурса прежде всего рекомендует военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«Доходность военных облигаций — 16%. Даже если у вас будет девальвация в 10%, то долларовая доходность будет 6%», — объяснил он.

Еще одним преимуществом банкир назвал отсутствие налогов на доходы от таких облигаций. По его словам, это также один из самых простых инструментов для вложения средств.

В качестве альтернативы эксперт рассматривает сельскохозяйственную землю, однако отмечает, что в течение года цены на нее выросли.

Что будет с гривной и сбережениями

Прогноз курса 46 грн за доллар до конца года остается ориентиром, а не гарантированным сценарием. По оценке банкира, многое будет зависеть от решений Национального банка и международного финансирования. Если Украина не получит необходимые средства, а для покрытия государственных нужд придется печатать гривну, это может усилить девальвацию и инфляцию.

В таких условиях эксперт советует, прежде всего, обратить внимание на военные облигации с доходностью около 16% годовых. Альтернативой он называет сельскохозяйственную землю, хотя отмечает, что в течение года она подорожала.

Вопрос курса доллара в прогнозе тесно связан с вопросом государственного финансирования. От того, получит ли Украина необходимую международную поддержку, будет зависеть не только динамика гривны, но и насколько привлекательной окажется доходность гривневых инструментов в пересчете на валюту.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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