Чехии не хватает работников, а 40% компаний не видят замены украинцам: что будет после войны

Украинцы стали важной частью чешского рынка труда, однако большинство работодателей не готовятся к возможному сокращению их количества после завершения войны. Об этом пишет экономист Александр Костюк.

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По данным исследования Hofmann Personal Monitor 2026, 71% чешских компаний, нанимающих иностранцев, трудоустраивают украинцев, но только 12% таких работодателей готовятся к их возможному возвращению в Украину.

Исследование охватывает 314 средних и крупных предприятий, которые вместе обеспечивают работой более 230 тыс. человек. В общей сложности 85% опрошенных компаний привлекают иностранных работников.

Чехии не хватает рабочей силы

В зависимости от иностранных работников объясняется прежде всего кадровым дефицитом. О нехватке персонала заявили 73% работодателей, а 55% особенно ощущают нехватку квалифицированных рабочих и специалистов.

В этих условиях украинцы помогают чешскому бизнесу закрывать вакансии в промышленности, логистике и других отраслях. Для многих компаний они уже стали обычной частью производственных действий, а не временным источником дополнительной рабочей силы.

В то же время, готовность к возможному отъезду украинцев остается низкой. Если после войны значительная часть работников решит вернуться домой, чешские компании могут столкнуться с новым обострением кадрового дефицита. Это создаст риски для производства, логистики и экономического роста.

Кем Чехия может заменить украинцев

Некоторые предприятия уже рассматривают альтернативные источники рабочей силы. Около 30% нанимающих украинцев компаний изучают возможность привлечения работников из Филиппин.

Однако 40% работодателей не видят другую национальную группу, которая могла бы полноценно компенсировать возможный отток украинских работников. Это свидетельствует о том, что значение имеет не только количество людей, но и их адаптация к местному рынку труда, опыт и готовность быстро включаться в производственные процессы.

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Возвращение украинцев станет вызовом для обеих стран

Как отмечает экономист Александр Костюк, после войны Украина и Чехия могут оказаться в ситуации конкуренции за работников.

Для Украины возвращение граждан будет означать возможность восстановить собственный рынок труда, увеличить налоговую базу и вернуть человеческий капитал, необходимый для восстановления. Для Чехии массовый отъезд украинцев, напротив, может усугубить нехватку рабочей силы.

Следовательно, после завершения войны вопрос возвращения украинцев будет иметь не только социальное, но и экономическое измерение. Украине нужно будет создать условия, которые будут стимулировать граждан возвращаться, тогда как у чешских работодателей будут финансовые причины пытаться их удержать.

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