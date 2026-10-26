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26 октября 2026, 15:05 Читати українською

Банки готовятся к более сильным атакам: Пышный заговорил о суверенном облаке

Украинские банки просмотрят и усилят протоколы непрерывной работы после российских атак на дата-центры. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу Национального банка Украины Андрея Пышного.

Украинские банки просмотрят и усилят протоколы непрерывной работы после российских атак на дата-центры.
Глава НБУ обратил внимание на защищенностть инфраструктуры
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Банки должны регулярно тестировать планы на случай атак


По словам Андрея Пышного, банки готовятся к возможным дальнейшим ударам по цифровой инфраструктуре, а Нацбанк регулярно прорабатывает разные сценарии. Однако война не позволяет гарантировать, что любая атака пройдет без последствий.

Проверки показали, что протоколы тестирования, на которых настаивает регулятор, не всегда достаточно детализированы. Пышный подчеркнул, что руководители банков должны уделять этому вопросу постоянное внимание, а проверка готовности к чрезвычайным ситуациям должна стать регулярной операционной практикой.

Глава НБУ ожидает, что банковская система сможет выдерживать даже более сильные удары, сохраняя непрерывность работы. В то же время, он не исключил временных ограничений в работе отдельных элементов сети.

Читайте также: «Денег будет меньше»: Пышный предупредил о глобальном шоке для экономики после войны

Почему НБУ говорит о суверенном облаке

Пышный призвал начать дискуссию о стратегической автономности цифровой инфраструктуры Украины. Одним из приоритетных направлений он назвал создание суверенного облака.

Суверенное облако — это облачная инфраструктура, которая работает по определенным государством требованиям контроля над данными, их хранения, доступа и безопасности. Такой подход может помочь снизить зависимость критических систем от внешних поставщиков и усилить контроль над данными.

В то же время Пышный не привел конкретные сроки создания такой инфраструктуры или параметров будущего проекта. Речь идет о необходимости начать обсуждение этого вопроса на уровне государства.

Для банковской системы устойчивость дата-центров и облачной инфраструктуры имеет особое значение: от них зависит работа цифровых сервисов, обработка платежей и доступ клиентов к финансовым услугам.

Как мы писали: Пышный призвал PEP сообщать НБУ о проблемах с банковским обслуживанием

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
lider2000
lider2000
26 октября 2026, 15:14
#
Грядет очередной распил
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